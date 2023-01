Mittwoch, 25 Januar 2023 | 04.025

Die Rechte der Menschen und ...

das biologische Gleichgewicht ...

mit dem Gleich-gewicht ist es so ähnlich wie mit der Gleich-berechtigung …

das heißt … bestimmte Dinge sind völlig unterschiedlich ...



sollen aber im so genannten ‘Verkehr’ … also im Alltag wie im Geschäftsleben …

bei der Arbeit / in der Wissenschaft etc etc …



das gleiche 'Gewicht' haben … bzw die gleichen Rechte …

oder … noch so’n Fall … den gleichen Wert etc usw …



wenn das Gleichgewicht nicht gewahrt bzw also gestört ist …

läuft irgend was schief bzw ein Schiff zum Beispiel hat dann Schlagseite …



und so ist das auch in der Natur … wenns zu wenig Pflanzen und Tiere zu fressen gibt …

dann sterben auch die … die gern fressen würden … und manche sterben gar aus ...



*



