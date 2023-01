Dienstag, 24 Januar 2023 | 04.024

Die Rechte der Menschen und ...

der Glaube an Gott ...

ante scriptum ...

dieser ganze ebenso selbsternannte wie selbstherrliche Staatsdienerapparat ...



allein herrschend und nicht die geringste Verantwortung tragend ...

ist nichts anderes ...



als ein Haufen völlig unzivilisierter geisteskranker Krimineller ...

und wenn es nicht gelingt ...



hierzulande wenigstens einen halbwegs vernünftigen Menschen zu Bewußtsein zu bringen ...

wird die Apokalypse / die Katastrophe / die Tragödie ... unaufhaltsam sein ...



*



es gibt nach wie vor Leute … die den Holocaust leugnen …

obwohl er doch nach wie vor sichtbar hörbar spürbar fühlbar greifbar ist …



aber es gibt ja auch nach wie vor Leute … die Gott leugnen … oder meinetwegen den Urknall

bzw die also glauben … der Urknall sei eine rein technische Angelegenheit …



so wie bei Autos oder Motorrädern … die vorbeifahren … irgend was aus dem Auspuff knallt

da sagt man ja auch nicht gleich … ach das war sicher der Liebe Gott … oder so ...



es ist doch Teil unseres Wissens … nicht unseres Glaubens …

daß das Entstehen und Werden von Welt / Natur / Mensch … weit über die neun Monate hinaus



die (be)greifbaren Dimensionen unseres Vorstellungsvermögens übersteigt ...

die (Auf)Lösung kann also nur im Streben und Bemühen liegen und nicht in Trotz und Hybris ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Mißbrauch und Mißhandlung ... Verwahrlosung und Vergewaltigung ...







