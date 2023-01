Montag, 23 Januar 2023 | 04.023

Die Rechte der Menschen und ...

die Lieferketten ...









in der so genannten ‘Wirtschaft’ hat sich zumindest vordergründig …

das Prinzip der Transparenz etabliert …



das heißt zumindest pro forma wehrt sich ein Teil der Akteure gegen den Ausverkauf der Welt

bzw bemüht sich in einer globalen Wirtschaft um lückenlos transparente Lieferketten …



das ist ja immerhin schon etwas … auch wenn das diejenigen … die an sich das Geld machen

kurz gesagt also die Oligarchen … herzlich wenig interessiert … sondern allenfalls amusiert



der Krieg in der Ukra-ine … nur mal so als Beispiel … ist aber kein Wirtschaftskrieg …

sondern ein Krieg geisteskranker Krimineller … und zwar auf !!! allen !!! Seiten !!! ...



und so lange es nicht gelingt … diese Strukturen transparenter zu machen

und sich nicht nur die Klimaschützer auf den Straßen …



sondern auch die Verfassungsschützer an den Regierungspalästen festkleben ...

und Angela Merkel nach wie vor ihre Fäden zieht … wird sich daran wohl auch nichts ändern



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

Schweden ... Spanien ... Belgien ... Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







