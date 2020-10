Samstag, 24 Oktober 2020 | 43.298

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

der WWF zum Beispiel hält sich für den großen Umweltschutzentdecker ...

und kämpft ... wie das zzur Zeit so üblich ist ...



'gemeinsam' mit anderen für und oder eggen alles Mögliche ...

zum Beispiel also für mehr Nachhaltigkeit oder gegen Corona und oder so ...



vor allem aber gemeinsam ... was in etwa erklärt ...

warum aus dem Kampf für mehr Gleiechberechtigung nichts werden kann ...



weil ... Frauen kämpfen nicht gemeinsam ...

sondern ... diejenigen die kämpfen sind alle Einzelkämpferinnen ...



bisher hier es immer ... wo Nutella draufsteht ist auch Nutella drin ...

jetzt heißt es ... wo der Pandabär draufsteht ... ist Nachhaltigkewit drin ...



gemeinsam und bärenstark ... Grizzly hin und Panda her ...

für die Umwelt ... und es gibt viel zu tun ...



abnehmende Artenvielfalt und Ressourcen ...

zunehmender Klimawandel und Verschmtzung der Umwelt / der Meere ...



das Problem hat aber nicht nur eine Seite ... sondern wie jede Medaille zwei ...

die aber nicht starr sondern beweglich ... und auch nicht 'gemeinsam' sondern gegenläufig ...



das heißt ... unter anderem ... für jede Tonne Fisch wie aus dem Meer geholt wird ...

wird eine Tonne Müll wieder reingekippt ...



wenn man das überhaupt so vergleichen kann ...

denn das ist quantitativ und qualitativ nicht dasselbe ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Volksverdummung und Verwahrlosung ...







