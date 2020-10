Freitag, 23 Oktober 2020 | 43.297

Die Menschenrechte und ... der sog Geschlechtsverkehr ...

ante diem ...



von der Natur her gesehen ist der so genannteGeschlechtsverkehr …

naja wie soll ich sagen … eine ganz natürliche Sache …



von der Kultur her gesehen … allgemein ...

oder speziell gar von der Rechtskultur …



ist die Lage jedoch etwas komplexer …

sind die Zusammenhänge etwas komplizierter …



denn rechtlich gesehen ist … ich sag jetzt mal ‘dieses G-Wort’ ...

eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten einer Frau ...



und das ist … schon vom allgemeinen Recht her gesehen …

geschweige vom speziellen Völkerrecht …



so kompliziert …

daß nicht mal das weltweit gefürchtete Bundesverfassungsgericht ...



das versteht …

oder vielleicht gerade deswegen so gefürchtet ist …



vielleicht sogar … und nicht nur auf Hoher See … von Gott selbst …

der sich immer wieder mit Grauen wendet von dieser Art von Rechtsprechung ...



*



ante meridiem ...

die Menschenrechte und ... die Bundeswehr ...



die Frau Kanzlerin hält sich ja selbst für eine demokratische Kanzlerin ...

und deshalb sagt sie auch von ihrer Bundeswehr ...



das sei eine Armee (...) in der Demokratie ...

also in ihrer Art von Demokratie ...



obwohl ganz offiziell die Bundeswehr eine Parlaments-Bundeswehr ist ...

um zu verhindern ... daß die Bundeswehr sich zu einem Staat im Staate entwickelt ...



so ähnlich wie die Polizei ...

die allmählich schon so etwas wie der Staat selbst ist ...



während die Polizei ungefähr weiß ... was sie zu tun und zu lassen hat ...

weiß das bei der Bundeswehr niemand ...



ebenso offiziell wie Parlamentsarmee ---

ist sie auch Verteidigungsarmee ...



da uns offiziell aber niemand angereift ... kann sie uns auch nicht verteidigen ...

und so kommt es zu dieser paradox-grotesken Situation ...



daß sie andere Staaten bei ihren Angriffen unterstützt ...

weil diese riesige Waffenproduktion ja irgend wie verbraucht werden muß ...



während sie sich um die Gefährdungen ... die uns wirklich bedrohen ...

nicht kümmert ... gar keine Zeit für sowas ...



so daß wir eines unschönen Tages einfach überrollt werden ...

ohne einen Schuß ... geschweige 'jetzt wird zurückgeschossen' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







