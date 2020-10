Mittwoch, 21 Oktober 2020 | 43.295

Die Menschenrechte ... und das Handeln der Unmenschen ...

es gibt diese immer weder gern erzählte Geschichte ...

über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis ... oder so ...



'alle sagten ... das geht nicht ...

bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte' ...



so ungefähr ist das auch mit dem Recht ...

bzw dem Unrecht ...



alle sagen ... das ist Unrecht ...

aber Politiker wissen das nicht ... und machen es einfach'



Frau Merkel ... zum Beispiel ...

will Jugendliche an die Demokratie heranführen ...



um ihnen die Stärken unserer Demokratie zu vermitteln ...

um sie vor Radikalisierung zu bewahren ...



um Extremismusprä#vention zu betreiben ...

um zu zeigen wie sich jeder Einzelne im Alltag verhalten und schützen kann ...



de facto ist es aber so ...

Frau Merkel hat selbst keine Ahnung davon was Demokratie im Interesse des Volkes eigentlich ist ...



unabhängig davon hat sie aber eine gefestigte Meinung davon ...

was Demokratie in ihrem Sinne ihrer Interessen bzw zu ihrem Nutzen ist ...



und was sie den Jugendlichen vermitteln will ... ist sie derart hinters Licht zu führen ...

daß sie weder das eine noch das andere verstehen ...



also im Grunde genommen nur 'Bahnhof' ...

weil sich von Bahnhöfen schon öfter Leute ohne weiteres ins verderben haben karren lassen ...



