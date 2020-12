Samstag, 26 Dezember 2020 | 52.361

Die Menschenrechte und ... der 2. Weihnachtsfeiertag ...

das ist ja jetzt schon post Christum natum ...

aber es wird allenthalben jubiliert ...



zum Beispiel in der Evangelischen Christuskirche in Offenbach am Main ...

die Stadt am Main ... die Kirche steht etwas weiter weg ...



mit dabei ist die Pfarrerin Henriette Crüwell mit allen Raffinessen des modernen Gottesdienstes ...

während Maria sich ganz traditionell um ihr Baby kümmert ...



die Menschenrechte und … der Heiliger Abend …

zur Zeit mehr Heiliger Strohsack … wie der blond-gelockte Kopf von Angela Merkel ...



wahrscheinlich mit biologisch-biodynamisch zertifiziertem Stroh drin ...

von den Feldern der Uckermark ...



was irgend wie (ver)stört an diesem so genannten Heiligen Abend …

ist daß da ein Mann verehrt wird … der später unter Sdchmerzen sterben wird …



obwohl doch jede Frau … fast … also nicht zum Beispiel Angela Merkel …

bei jeder Geburt fast ähnliche Schmerzen durchmacht ...



schließlich ‘wirft’ nicht jede Frau einfach so die Kinder in die Welt …

wie beispielsweise ‘es ist ein Ros’ entsprungen’ Ursula von der Leyen' ...



es war anscheinend schon immer etwas Besonderes ...

von einer Frau geboren zu werden ... aber als Mann das Licht der Welt zu erblicken ...







