Die Menschenrechte ... und die Treuherzigkeit der Politiker

Politiker kümmern sich bekanntlich nicht um die aktuellen Probleme der Gegenwart ...

zumindest nicht rechtzeitig sondern allenfalls im Nachhinein zum Regeln und Regulieren ...



dafür umso mehr um die Fragen der Zukunft ...

selbst Greta Garbo hätt' ich beinahe gesagt ... also ich meine Greta Thunberg ...



firmiert unter der Adresse ... 'Fridays for Future' ...

und erregt damit eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit ...



die sie nur haarscharf am Friedensnobelpreis vorbeischrammen läßt ...

indem sie ... unter Einhaltung der Maskenpflicht ihrer Schulpflicht nicht nachkommt ...



so ähnlich ist das auch mit der Zukunft Europas ...

bzw Europa-Politiker sagen natürlich ... The Future is Europe ...



fragen aber trotzdem irgend wie seltsam verunsichert ...

brauchen wir die Europäische Union ? und wenn ja warum ? ...



und erfinden dann ganze Bibliotheken mit Argumenten und Gründen ...

warum sie mehr oder weniger selbst glauben daß sie selbst Europa brauchen ...



denn eine Union die nicht in der Lage ist einen Brexit zu verhindern ...

braucht das Volk wie ein Loch im Kopp ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...



apropos Tod ... wann ist der Mensch tot ?

es gibt Ärzte die sagen zum Beispiel ... wenn er hirntot ist ...



nach dieser Theorie wäre Angela Merkel also bereits tot ...

dafür entwickelt sie allerdings noch bemerkenswerte Aufmerksamkeit ...



umgekehrt gibt es Ärzte ... zum Beispiel Psychiater ...

die sagen ...



wer arbeitslos ist bzw keiner sinnvollen Beschäftigung nachgeht ... ist praktisch tot ...

weil er nicht mehr adäquat am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ... daß das eine Tatsache ist ...

von der sich Politiker allerdings nicht beeindrucken geschweige beirren lassen ...



insbesondere nicht jene aus dem Bereich der so genannten Dritten Gewalt ...

also Richter ... offensichtlich die allerschlimmste Sorte Politiker ...



man könnte sogar sagen ...

die Steigerung von Politiker mwd ist ...



Legislative ... also Gesetzgeber bzw Schäuble ...

Exekutive ... also Regierende bzw Merkel ...

Judikative ... also Richter bzw Harbarth ...



man könnte sogar sagen ...

daß das die Steigerung von 'Krimineller' ist ...



denn selbst die schlimmsten ... wie soll ich sagen ... 'normalen' Kriminellen ...

haben nicht den Klimawandel zu verantworten ...



eine bewußte / gezielte / vorsätzliche vollig unkontrollerbare Erderwärmung ...

oder eben Corona ... objektiv ebenfalls eine völlig unkontrollierbare Folge politischer Kriminalität ...



und daß diese wie gesagt objektiv hirntote Angela Merkel ...

trotzdem nach wie vor hier weiter rumwurstet und wurstelt ... regelt und reguliert ... stranguliert ...



ist wiederum die Folge der Rechtsverhinderung / Rechtsverweigerung / Rechtsbeugung ...

der de facto regierenden Richter ...



dieses Maß / dieses Ausmaß an Krimineller Intelligenz und Energie ...

ist schlicht und einfach ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...







