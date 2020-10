Sonntag, 18 Oktober 2020 | 42.292

Die Menschenrechte ... und die Politische Klasse ...

mit dieser Politischen Klasse das ist was Wunderbares ...

das ist wie mit dem Spruch des Propheten ...



siehe die Vögel am Himmel ... sie säen nicht und ernten nicht ...

und unser himmlischer Vater ernährt und erhält sie doch ...



so ähnlich ... ungefähr ...

ist das auch mit der politischen Klasse ...



sie arbeitet nicht ...

zumindest nicht für das Volk und seinen Staat ...



und auf eine ebenso erstaunliche wie unnachahmliche Weise ...

ernährt nicht nur das Volk diese so genannten Politiker ...



sondern ermöglich ihnen sogar ...in ihrem Staat ...

also diesem Staat des Volkes ...



ihren eigenen Staat einzurichten und auszuüben ...

ihren Polizeistaat ... ihre Diktatur ... also einen Staat im Staate ...



und um ihre Macht zu festigen ... holen sie dann jede Menge Ausländer hier rein ...

die dann ebenfalls nochmal ihren eigenen Staat hier einrichten und ausüben ...



eigene objektiv verfassungswidrige Religion und Kultur ...

eigenes objektiv verfassungswidriges Recht und Ordnung ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Luftfahrt und Raumfahrt ... Luftschloß und Raumschiff ...







