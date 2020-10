Samstag, 17 Oktober 2020 | 42.291

Die Menschenrechte ... die Bundesbeauftragten ...

die Bundeskanzlerin ist bekanntlich immer im Dienst ...

was anscheinend heißen soll ... daß sie ständig arbeitet ...



weil sie soviel zu tun hat ... die Dinge down zu locken und dowm zu shutten ...

down zu counten oder einfach out zu knocken ...



dann gibt es noch die Dinge ... die outgesourced werden ...

zum Beispiel diese Bundesbeauftragten ...



da gibt es einen für 'Belange' von Menschen mit Behinderungen ...

die deswegen aber nicht 'Left Behind' werden dürfen ...



sondern ... wenn es zum Beispiel um die globale Gesundheit geht ... also sowas wie Corona ...

auch als Behinderte die Entwicklungszusammenarbeit inklusiv mitgestalten sollen ...



dann hatten wir ja schon den Beauftragten für Fragen ...

des sexuellen Kindesmißbrauchs ...



bekanntlich besteht eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Kindesmißbrauch ...

die von der Beauftragten der Bundesregierung für das Regeln und Regulieren ...



also der so genannten Bundeskanzlerin ...

auch professionell bedient werden muß ...



*



ante meridiem ...

Die Politische Ausstellung ...



wenn man schon Adler heißt … liegt es natürlich nahe ...

daß im künstlerischen Werk der Adler …



dieser majestätische starke Vogel … die ganze ‘Äquila’-Familie ...

eines von unter anderen wiederkehrenden Motiven ist ...



‘Der Herr der Lüfte’ … wie der Titel der Ausstellung heißt …

wo doch ‘lüften’ aktuell auch grad so’n wichtiges Thema ist ...



für den starken künstlerischen Charakter von Sultan Adler …

stehen auch andere traditionsreiche symbolisch aufgeladene Motive …



wie Blüten … deren Köpfe … selbst wenn sie sich der Sonne zuwenden …

nach unter neigen …



als Symbol für Enttäuschung …

Liebe !? … und oder doch auch Politik !!?? …



Sultan Adler … 1975 in Bremen geboren …

lebt und arbeitet …



seit ihrem Masterstudium an der Kunsthochschule Weißensee ...

in Berlin und Istanbul ...



Rosenhang Museum Weilburg an der Lahn … bis 15 November 2020 …

www.rosenhang-museum.de ...



*



das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... oder Diktatur und Polizeistaat ...







