Freitag, 16 Oktober 2020 | 42.290

Die Menschenrechte und ... die relativen Wirklichkeitsrealitäten

anre diem ...



heute ist so genannter Welternährungstag ...

und die so genannten 'Vereinten' Nationen freuen sich über den Friedensnobelpreis ...



das Komitee überholt sich wiedermal selbst in seiner Inkompetenz und Weltfremdheit ...

das ist also mit einem gesunden Menschenverstand nicht zu begreifen ...



nicht en detail also nach ausgewählten Themenbereichen ...

geschweige denn ganzheitlich also unter Berücksichtigung aller wichtigen Aspekte ...



die Regierungen der einzelnen Nationen tun alles dafür ... aber wirklich alles ...

daß auf unserem Planeten ... der vor Nahrung überquillt ...



fast jede Sekunde ein Kind verhungert

und insgesamt 270 bis 300 Millionen Opfer zu beklagen sind ...



bei ganzheitlicher Betrachtung des universalen Wahnsinns ...

von Angela Merkel und ihrer Konsorten ...



und eine Organisation ... in der sich eben diese Nationen zusammengetan ...

und damit das Ernährungsprogramm gewissermaßen outgesourced haben ...



kriegt dann den Nobelpreis für den Frieden ...

obwohl es bald um nichts mehr Krieg geben wird als um Essen und Trinken ...



daran sieht man ungefähr was dabei herauskommt ...

wenn Frau Merkel sagt ... das müssen wir gemeinsam machen ...



das ist so ähnlich wie bei dem so genannten (Wieder)Vereinten Deutschland ,,.

nach wie vor gibt es hie BRD ... da DDR ... und dort das Vereinte Deutschland ...



und je nachdem gilt dann getrennt marschieren und 'vereint' schlagen ...

bzw Gewinne werden privatisiert / Verluste sozialisiert ...



*



ante meridiem ...



wir wissen schon ... das Oktoberfest wurde gefeiert ... obwohl es gar nicht stattfand ...

die Deutsche Einheit wurde gefeiert ... obwohl es sie nach wie vor gar nicht gibt ...



unter anderem daran sieht man immer wieder ...

daß es nicht nur eine ... auch nicht zwei ...



sondern mindestens drei Wirklichkeiten gibt ...

die rein zeitlich nebeneinander herlaufen ...



oder auch hintereinander voreinander übereinander untereinander durcheinander ...

also eine Art Multirealität in buntem Mix ...



ohne bestimmte Ordnung ... geschweige eine verfassungsmäßige Ordnung ...

alles nur pro forma ... Augenwischerei ... Feigenblattpolitik ...



da gibt es zum Beispiel ...

ein European Network of Agriculture Social Protection Systems ...



die natürlich wahnsinnig beschäftigt sind ...

und ständig irgend welche Konferenzen machen ...



nur um zu verdecken ...

daß sie nicht das machen was in der Verfassung steht ...



und was da ganz einfach heißt ...

die Bundesrepublik Deutschland (...) ist ein ... 'sozialer Staat' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Ganzheitliche Ernährungs-und-Gesundheits-Politik Beratung ...







