Donnerstag, 15 Oktober 2020 | 42.289

Die Menschenrechte und ... die Gleichbehandlung ...

ante diem ...





es ist ebenso un-glaub-lich und unbe-schreib-lich ...

wie von den Pfarrern mwd der Glaube mißbraucht wird ...



um im staatlichen Interesse Religion zu instrumentalisieren ...

und das Volk an der Kandare zu halten ...



und wie von Richtern mwd das ge-schrieb-ene) Gesetz mißbraucht wird ...

um im staatlichen Interesse das natürliche (Menschen)Recht zu beugen ...



*



ante meridiem ...



warum heißt es einerseits 'Der Polizeipräsident' ...

obwohl der Präsident eine Präsidentin ist ...



andererseits aber 'Die Bundeskanzlerin' ...

obwohl in der Verfassung steht ... 'Der Bundeskanzler' ...



und warum verdient fast jeder Fernsehmoderator (m/w/und vor allem d)

mehr als 'Der Bundeskanzler' ...



was jetzt nicht heißen soll ...

daß die Frau Kanzlerin für den Scheißjob den sie macht mehr Geld kriegen müßte ...



sondern daß daran die Abhängigkeit sichtbar wird ...

die Politiker ganz allgemein von den Medien haben ...



und die Frau Kanzlerin ganz speziell ...

und nicht nur relativ theoretisch ...



*



ante portas ...



die Frau Kanzlerin ...

also die für die die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist ...



wirbt damit ...

daß jüdisches Leben die deutsche Gesellschaft bereichern würde ...



es ist aber nach wie vor umgekehrt ...

nämlich das jüdisches Leben sich an der deutschen Gesellschaft bereichert ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







