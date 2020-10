Mittwoch, 14 Oktober 2020 | 42.288

Die Menschenrechte und ... divide et impera ...

ante diem ...



ein Staat in dem 'Liebig 34' möglich ist ... geschweige Corona ...

soll ein Rechtsstaat sein ...



rund 1000 Polizisten mit allem nur verfügbaren technischen Gerät ...

gegen rund 50 mehr oder weniger harmlose wenn nicht friedliche Demonstranten ...



das Mißverhältnis läßt sich gar nicht beschreiben ...

es ist etwa so wie der Kopf einer Griraffe zum Kopf einer in ihrem Haufen krabbelnden Ameise ...



und ausgerechnet Angela Merkel ... die nach wie vor nichts anderes ist ...

als die Fortsetzung einer DDR Staatsratsvorsitzenden mit den Mitteln der BRD ...



behauptet sie sei die Vorsitzende eines Rechtsstaats ...

es wird immer grotesker ...



Frau Merkel sagt ... ich bin gleichberechtigt ...

also haben Frauen hierzulande Gleichberechtigung ...



so wie Herr Schäuble ja auch schon mal gesagt hat ...

ich habe genug Geld ... also gibt es hierzulande keine Armut ...



und wie alle bisherigen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd bisher gesagt haben ...

ich 'entscheide' hier was Recht ist ... also ist das hier ein Rechtsstaat ...



dabei ist Recht etwas Natürliches ... um nicht zu sagen Recht ist und bleibt Natur-Recht ...

eben etwas was nicht 'entschieden' werden muß ...



sondern was eventuell gesucht und gefunden ... dann aber 'festgestellt' ...

und entsprechend 'gehandelt' und Verantwortung 'getragen' werden muß ...



ein Staat in dem es nicht möglich ist ... das was Recht ist rechtlich relevant zu erörtern ...

kann per definitionem wie de facto kein Rechtsstaat sein ...



mit anderen Worten ...

ein Staat in dem selbst die elementarsten Fragen des Rechts bzw der Menschheit überhaupt ...



ständig und praktisch ausschließlich durch den Kakao von Talkshows ...

bzw überhaupt einer reinen Unterhaltungsmedienindustrie gezogen werden ...



ist ein Staat ... in dem so eine Ulknudel wie Angela Merkel ...

Vorsitzende ist und praktisch nur den Pausenclown gibt ...



während nicht mal das eigentliche Zirkus-Programm stattfindet ...geschweige ...

halbwegs sinnvolle professionelle demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik ...



*



ante meridiem ...



mit dem Teilen ist das immer so'ne Sache ...

das hat man an der Deutschen Teilung gesehn ...



das sieht man aber auch ständig an der so genannten Gewaltenteilung ...

oder wenn jemand angesichts der Meinungsfreiheit 'geteilter' Meinung ist ...



es gibt zum Beispiel die Regel ... wenn man ein Problem nicht als Ganzes lösen kann ...

muß man es teilen und die einzelnen Teile nacheinander lösen ...



umgekehrt gibt es das Managementprinzip des divide et impera ...

was in etwa heißt ...



daß man die Macht seiner Stellvertreter so geschickt teilen muß ...

daß man sie gegen einander aufstacheln wenn nicht ausspielen kann ...



damit man selbst der Mächtigste bleibt ...

bzw unangefochten an der Macht ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...







