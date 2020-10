Dienstag, 13 Oktober 2020 | 42.287

Die Menschenrechte ... und die grassierende Schwindsucht

‘Sie haben die Pflicht zum dauerhaften Tragen einer Schutzmaske’ …

tönt es gerade wieder aus dem Lautsprecher … ‘und bleiben Sie gesund’ ...



das ist doch purer Hohn …

objektiv besteht kein Zweifel daran …



daß inzwischen mehr Menschen durch das Tragen der Maske (…) krank werden ...

als Menschen durch das Nicht-tragen der Maske (...) sich infizieren ...



das Volk wird systematisch derart verarscht …

daß es das gar nicht merkt …



wie hierzulande ebenso systematisch wie digitalisiert …

eine Diktatur institutionalisiert wird …



das Leben der Menschen entmenschlicht …

und die Ordnung der Natur zerstört und beseitigt wird ...



von der verfassungsmäßigen Ordnung ganz zu schweigen ...

und das alles wegen eines angeblichen Fortschritts um seiner selbst willen ...



das Problem ist also nicht der Fortschritt an sich …

sondern daß niemand Absicht und Sinn / Zweck und Ziel …



kontrolliert und koordiniert … korrigiert und kombiniert …

Sinn-losigkeit ist Selbst-zweck …



das Ideal ist ‘die Stadt die niemals schläft’ … das Schiff das ununterbrochen fährt …

bis irgend jemand fragt … aber auch nur rein rhetorisch … wo sind wir eigentlich … ???



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... war das was ? ...







