Montag, 12 Oktober 2020 | 42.286

Die Menschenrechte und ... der DB-Laugensnack ...

ein Laugengebäck mit Aufstrich Krustenbraten Krautsalat Paprika und Zwiebeln …

mit Schweinefleisch gebacken gegart gepökelt ...



Backhefe Brezellauge Butter Maismehl Senfmehl Weizenmehl Frischkäse Milch Crème Fraiche Rahm Salz Senf ...

Vollei Wasser Gurken Gewürze Zucker Weißkraut Röstzwiebeln ...



und Antioxidationsmittel Emulgatoren Konservierungsstoffe Säurungsmittel Säureregulatoren ...

Apfelsäure Citronensäure Weinsäure Stabilisatoren ...



Branntweinessig Calciumchlorid Diphosphate Triphosphate Kaliumjodat Maltodectrin ...

Mono und Di Acetylweinsäure von Mono und Di Glyceriden von Speisefettsäuren ...



mikrobielle Lab-austauschstoffe Milchsäure-kulturen Natriumacetate Natriumascorbat Natriumhydroxid Natriumnitrit

Rapsöl Senfkörner Senfschalen Speisesalz jodiertes Speisesalz Nitritpökelsalz Stärke ...



kann Spuren enthalten von Fisch Lupinen Schalenfrüchten Sesam Sellerie Soja ...

unter Schutzatmosphäre verpackt ...



was einem in der 1. Klasse der Deutschen Bahn so als Snack angeboten wird …

kein Wunder daß man da anfällig wird für Corona …



und sich im Interesse der verantwortlichen Obrigkeit mit Masken und Hygiene Pflichten …

bzw Abstands und Anstands Regeln schützen soll …



was eine weitere Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit bedeutet ...

was dann wiederum Impfpflichten zur Folge hat die das Volk endgültig totspritzen ...



*



der Politische Film in der 42. Woche ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







