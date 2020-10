Sonntag, 11 Oktober 2020 | 41.285

Die Menschenrechte und ... die Menschenwürde ...

'die Würde des Menschen ist unantastbar' ...

selbst das ist wahrscheinlich eine der größten und bisher nachhaltigsten ...



männlichen Ablenkungs-und-Irreführungs-Manoeuvres dieser Welt ...

das auch von denen die darunter leiden widerstandslos hingenommen wird ...



nach dem Motto von Maria Furtwängler ...

'ich dachte immer mit uns Frauen das wär halt so' ...



der Urknall ist gewissermaßen das Sinnbild des Männlichen ...

aber kaum hatte es richtig geknallt ...



da wurde ... wie das ja überliefert ist ... der Urknall sich bewußt ...

es ist nicht gut daß der Mann allein ist ... und schenkte ihm die Frau ...



ich betone ausdrücklich diesen Ausdruck 'schenkte' ...

denn er vergaß dann ... typisch männlich könnte man wieder sagen ...



dem mann auch einzuimpfen ...

mein Gott ... wie komme ich denn jetzt auf 'impfen' (???) ...



sich dieses Geschenks auch 'würdig' zu erweisen ...

und des halb ging das immer so weiter ...



Frauen schenken den Männern ihre Liebe ...

von den Gunstgewerblerinnen mal abgesehen ...



und sie schenken ihnen dann auch ihre Kinder ...

und so weiter ...



vor und oder auch in um herum den Bahnhöfen ...

liegen nicht nur obdachlose Individualisten ...



sondern auch Pärchen ... er schläft und schnarcht oder säuft hinter ihrem Rücken ...

sie hält sich mühsam aufrecht und den Passanten den Pappbecher hin 'für eine kleine Spende' ...



sowas sieht die gewaltengeteilte politische Führung natürlich nicht ...

die haben ja alle ihre Dienstwagen mit Chauffeur und Polizeieskorte etc ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



die Deutschen Bürger und ... die Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Luftfahrt und Raumfahrt ... Luftschloss und luftleerer Raum ...







