Die Menschenrechte und ... die Normalität ...

ante diem ...



Frank Zander muß das traditionelle Weihnachtsgansessen absagen …

für die Ärmsten und Bedürftigsten … Wohnungs und Sonstwas losen ...



weil … laut Gesetz der völlig hirnverbrannten Angela Merkel ...

jeder der irgend wohin kommt eine nachverfolgbare Wohnungsadresse angeben muß ...



und jemand der keine Wohnung hat … hat also auch keine solche Adresse ...

das ist wie einem nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen ...



das muß man sich wiedermal illustriert vorstellen …

was in diesem so genannten Rechtsstaat alles möglich ist …



der laut Verfassung ein demokratischer Staat sein soll und ein sozialer Staat noch dazu …

de facto aber bereits ein reiner Polizeistaat ist …



immer öfter sieht man mehr Polizei auf den Straßen als Bürger …

versperren mehr Polizeifahrzeuge die Straßen als falsch parkende zivile Autos ...



sind die Polizeisirenen häufiger und lauter …

als Krankenwagen / Feuerwehr / Störungsdienste etc zusammen



ante meridiem ...



es gibt ja immer wieder die Frage ... wer und oder was ist eigentlich 'normal' ...

und was ist das ... wenn man zur 'Normalität' zurückkehren will ... und so ...



man spricht von Normalen Zeiten und von Krisen Zeiten ...

und verwechselt dabei oft normal mit natürlich ...



in normalen Zeiten ist es zum Beispiel ganz normal ...

oder muß man jetzt schon sagen natürlich ...



daß kein Geld da ist ...

um für die Ärmsten der Armen ... also für die Obdachlosen zu sorgen ...



die die Politisch Verantwortlichen ...

inclusive der Sozial / Bundes / Verfassungs Gerichte etc ...



völlig ungerührt vor und in den Bahnhöfen ...

unter den Brücken oder einfach auf den Straßen liegen lassen ...



aber jetzt ... wenn die Reichsten der Reichen ...

sich plötzlich so arm rechnen ... daß sie sogar Hartz IV beantragen können ...



stehen plötzlich schier unbegrenzte Milliarden ... Billionen ... zur Verfügung ...

um diese armen Unternehmer vor der völligen Verwahrlosung zu retten ...



aber nach wie vor will das niemand begreifen ...

wir werden Tschernobyl etc nicht mehr los ...



wir werden Corona nicht mehr los ... und den Klimawandel schon gar nicht ...

geschweige Angela Merkel ...



