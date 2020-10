Mittwoch, 07 Oktober 2020 | 41.281

Die Menschenrechte und ... das große Europa ...

ante diem ... bei Tagesanbruch ...

'was mich ärgert !' ...



wir wissen schon ... Europa ist zu Großem fähig ...

weil uns das dauernd eingeredet wird ...



das ist so ...

ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

daß die Frau Kanzlerin zu Allem fähig ist ...



vor allem dazu ... einfach nichts wirklich zustande zu bringen ...

weil sie dauernd sagt ... das müssen wir gemeinsam machen ...



oder dauernd Einigung fordert ...,

oder mahnt ... 'wir' dürften keine Zeit verlieren ...



wir müßten einander beistehen ...

wir müßten zusammenhalten ...



wir müßten einstimmig entscheiden ...

das schafft ja nicht mal das Bundesverfassungsgericht mit acht Richtern ...



aber Frau Merkel will 27 Mitgliedstaates unter einen Hut bringen ...

das hat mit Anmaßung nichts mehr zu tun ... das ist einfach geisteskrank ...



*



ante meridiem ... Das Politische Buch ...

von Wolfgang Kubicki ...



'Meinungsfreiheit ... Meinungsunfreiheit ...

Das gefährliche Spiel mit der Demokratie' ...



eine Art Beweis dafür ...

daß aus der FDP nie wieder eine halbwegs brauchbare Partei wird ...



es ist ungefähr dasselbe wie wenn Donald Trump Verfassungsrichter seiner Couleur ernennt ...

und damit die Tendenz der Urteile des Gerichts auf Jahrzehnte festlegt ...



beim aktuellen Personal der FDP ist auf Jahrzehnte nicht erkennbar ...

daß sich da noch was Sinnvolles entwickeln könnte ...



aber ... ist ja klar ... Parteiführung wird nicht gelehrt ...

nicht auf Universitäten ... geschweige auf Schulen ...



obwohl in einem demokratischen Staat alles abhängt ...

von Qualität und Kompetenz einer halbwegs regierungsfähigen Partei ...



mein Gott ... was soll aus Deutscland werden ... ???

nach Mutti ... also der Großmutter des Teufels ...



kommt wahrtscheinlich auch hierzulande wieder der Teufel persönlich an die Macht am Fluß ...

und die Stadt und das Land ... der Kontinent und die Welt gehen weiter den Bach runter ...



Westend Verlag Frankfurt am Main ...

www.westendverlag.de



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Wandeln durch Handeln oder auch Nicht-Handeln und alles so laufen lassen ...



*



post schriptum ...

apropos Post ...







