Sonntag, 04 Oktober 2020 | 40.278

Die Menschenrechte und ... Religions for Peace ... weil Sonntag ist ...

ante diem ...

bei Tagesanbruch ...



an sich hätten doch die Relegionen genug damit zu tun ...

sich mit dem Glauben zu beschäftigen ...



aber ... wir wissen schon ... es gibt Religionen ...

die beschäftigen sich speziell damit Frauen zu verhüllen ...



wenn nicht zu bekämpfen ...

wie beispielsweise Homosexuelle ...



aber ... da sind wir fast schon wieder bei Newtons actio est reactio ...

dann kommen die Religions for Peace ...



und die kämpfen nicht nur für den Frieden ...

sondern ... man sehe und staune ... für die Frauen ...



vorzugsweise natürlich Frauen ... wie beispielsweise Margot Käßmann ...

wenn sie nicht grad wieder völlig besoffen bei rot über ne Ampfel fährt ...



erstaunlich ist ... daß Veranstaltungen solcher Institutionen ...

sich immer als Nichtzregierungsorganisation ankündigen ...



und dann mehr Regierunsvertreter da sind ...

als Vertreter der so genannten Zivilgesellschaft ...



wahrscheinlich vereinen sich hier in einem symbiotischen Interesse ...

eine Art kriminelle Unterwanderung mit schwachsionniger Prostitution ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Der Luftraum über den deutschen Stammtischen ...



*



Post scriptum ...

apropos Post ...







