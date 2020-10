Freitag, 02 Oktober 2020 | 40.276

Die Menschenrechte und ... die Sprüche der Frau Kanzlerin ...

ante diem ...

bei Tagesanbruch ...



die Frau Kanzlerin überbietet sich immer wieder mit Sprüchen ...

in der Art 'blöder gehts nicht' ...



zum Beispiel ...'In Zeiten der Krise ist es wichtiger denn je ...

die Demokratie / die Rechtsstaatslichkeit / die Grundrechte zu stärken ...'



das ist ungefähr so blöd wie ...

wenn einem der Zug vor der Nase weggefahren ist ...



ist es wichtiger denn je ...

den Fahrplan zu lesen / die Uhr zu stellen / sich für die Wartezeit zu stärken ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiste und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische The,a ... Gesundheit und Pflege ...



*



Post scriptum

apropos Post ...





