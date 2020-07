Mittwoch, 29 Juli 2020 | 31.211

Die Menschenrechte und ... Merkel / Kultur / Niveau ...

ich wehre mich dagegen …

daß dem deutschen Volk das gegen Null und Nichts tendierende …



kulturelle Niveau der Angela Merkel …

aufgezwungen und unter Umständen demnächst auch noch eingeimpft wird …



mit aller gewaltengeteilten brachialen brutalen Macht …

und vor allem auch …



mit aller medialen medizynischen publizistischen journalistischen

akademischen administrativen kirchlichen religiösen etc etc Kraft …



und unter Mißbrauch (!!!) praktisch aller wissenschaftlichen und technischen (Er)Kenntnisse ...

Mittel und Möglichkeiten … Ressourcen und Regularien ...



daß das Volk das alles so stoisch hinnimt …

und nicht nur keinen Widerstand leistet sondern auch noch aktiv mitmacht …



beweist doch gerade … daß Frau Merkel 30 Jahre nach dem Fall der Mauer …

es endgültig geschafft hat …



das BRD-Volk auf ihr vorsintflutliches DDR-Niveau herunter zu ziehen …

und sich mit der BRD jetzt das Gleiche wiederholt wie das mit der DDR ...



der Ausverkauf Deutschlands in längst völlig ungehindert in vollem Gange …

es fehlt nur noch daß jemand sagt …



das sei auch eine Art von Wiedervereinigung …

mit wem und oder was auch immer …



es gab Zeiten in Deutschland …

da wurden Vergewaltiger vor Gericht freigesprochen …



wenn sie gesagt haben …

‘wieso Vergewaltigung … sie hat doch mitgemacht ...’



und genau so ist das heute noch … wenn man sich

im Interesse der Menschen … ihrer Rechte … ihrer Würde …



mit Verfassungsbeschwerden dagegen wehren will … daß Frau Merkel …

ein völlig hilfloses und wehrloses Volk nach allen Regeln 'ihrer' Kunst vergewaltigt ...



da kriegt man glatt entgegengehalten …

genau das sei Demokratie ! Basta ! … ???



was wiederum beweist … daß das Niveau des Bundesverfassungsgerichts …

noch unter dem Niveau der Angela Merkel liegt ...







