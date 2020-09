Mittwoch, 30 September 2020 | 40.274

Die Menschenrechte und ... das Brot für die Welt ...

ante diem ...



es gibt bekanntlich jede Menge Hilfswerke ...

die versuchen ...



die Folgen der Pandemie des politischen Schwachsinns ...

irgend wie zu erfassen und ihre Arbeit entsprechend anzupassen ...



unter anderem zum Beispiel das Evangelische Hilfswerk ...

mit seinem Entwicklungsprojekt 'Brot für die Welt' ...



da gibt es zu den alten Herausforderungen immer wieder noch neue Herausforderungen ...

zur Überwindung der Hungerkrise ... der Coronakrise ... der Klimakrise ... der Krisenkrise ...



und Gott-weiß-was-noch-für-Krisen ...

und ebenso treuherzig wie naiv diese Institutionen nunmal sind ...



formulieren sie ihre Erwartungen und gar Forderungen ...

an die Bundesregierung in der Europäischen Union ...



nach Lage der Dinge wäre es sicher sinnvoller und erfolgversprechender ...

sich einfach an den Lieben Gott zu wenden ...



mit dem an sich weithin bekannten Gebet ...

'Lieber Vater im Himmel ... unser täglich Brot gib uns heute ' ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Nachbarn ... die Transatlantischen ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Holzbretter und Betonköpfe ...







