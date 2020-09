Dienstag, 29 September 2020 | 40.273

Die Menschenrechte ... und die grassierende Schwindsucht ...

ante diem ...



sagt eine Frau ... zu ihrer Freundin ...

mein Mann ist völlig grundlos eifersüchtig ...



sagt die Freundin ... wieso grundlos ? ...

ich weiß doch daß Du einen Freund hast ...



sagt die Frau ... ja das schon ...

aber mein Mann hat einen ganz falschen im Verdacht ...



genau so ... also ich meine ungefähr eventuell vielleicht möglicherweise ...

ist das mit der Maskenpflicht ...



das wird auch immer gesagt ...

ja das schränkt das freie Atmen ein bißchen ein ...



und wenn man praktisch seinen eigenen Atem immer wieder einatment ...

werden die Lungen nicht hinreichend mit Sauerstoff versorgt ... und so ...



aber das ist gar nicht das Problem ...

bzw also das 'falsche' Problem ...



das eigentliche Problem ist ...

daß das Gehirn (!!) nicht mehr hinreichend mit Sauerstoff versorgt wird ...



und dadurch die Denkfähigkeit nachläßt ...

was man ohne weiteres bei Angela Merkel bereits beobachten kann ...



seit sie jetzt selbst ständig ne Maske trägt ...

und gerade so noch mit dem Finger auf andere zeigen kann ...



die keine Maske tragen ,,,

oder nicht richtig da wo sie hingehört ...



nimmt ihre geistige Leistung derart drastisch ab ...

wie die grassierende Schwindsucht zu ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... Nachbarn ... Europäische ...

das Po-litische Thema ... Frauen und diese Gleich-Berechtigung ... Männer und diese 50 plus 1 ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen