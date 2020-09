Montag, 28 September 2020 | 40.272

Die Menschenrechte ... oder doch eher Sklavenrechte (?)

eine von diesen geradezu naturgesetzlichen lebensweisheiten ist ...

'alles wird immer schlechter ... nur eins wird besser ... die Moral wird auch immer schlechter'



so ungefähr ist das auch mit dem Arbeitsmarkt der so genannten Öko-Sozialen Marktwirtschaft ...

das ist auch nichts anderes als ein moderner Sklavenmarkt ...



das sieht zwar so aus ... als gäbe es heutzutage keine Sklaven mehr ...

im überkommenen bzw vordemokratischen Sinne ...



bei genauer betrachtung stellt sich aber heraus ...

daß es eher schlechter geworden ist ... also noch schlechter (!) ...



die Sklaven im alten Sinne hatten ... trotz allem ...

immerhin noch gewisse Rechte ...



und sie hatten vor allem die konkrete Chance ...

je nach Laune der Herrschaft sogar frei zu kommen ...



wenn Frau Merkel heutzutage von solchen Dingen spricht ...

verbindet sie das immer mit den Worten ... 'dann haben wir 'vielleicht' die Chance ...'



wobei sie mit diesem leutseligen 'wir' natürlich auch nur die Sklaven meint ...

und nicht etwa sich selbst ...



das Prinzip ist also gleich geblieben ...

bzw es ist wie gesagt seit der demokratischen Wende vor rund 100 Jahren ...



eher noch schlechter geworden ...

und zwar objektiv ... von den subjektiven befindlichkeiten ganz zu schweigen ...



früher wurden mit Sklaven immerhin riesige Denkmäler und Grabmäler geschaffen ...

Pyramiden und Tempel ... Moscheen Dome Kirchen ... Burgen und Schlösser ...



bleibende Werke und Werte ...

die allen Naturgewalten wenn nicht naturgesetzen getrotzt haben ...



und heutzutage zum Weltkulturerbe gehören ...

von dem was heute gebaut wird ... wird dagegen kaum etwas übrigbleiben ...



man braucht nur mal mit einem Flugzeug reinzufliegen ...

schon stürzt alles wie ein Kartenhaus zusammen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... oder umgekehrt ...







