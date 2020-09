Sonntag, 27 September 2020 | 39.271

Die Menschenrechte und ... die Göttliche Gerechtigkeit ...

ante cenam …

vor dem Essen ...



fast so oft wie dieses nervtötende

‘Sie haben die Pflicht zum dauerhaften Tragen eines Mund und Nase / Augen und Ohren – Schutzes’ ...



sagt die Frau Kanzlerin …

und abgesehen von der Staatsraison …



dieses genau so wenn nicht noch mehr nervtötende …

‘wir’ (?) müssen das gemeinsam machen’ …



einen demokratischen und sozialen Staat wie den Staat des deutschen Volkes …

auf der Basis unserer aktuellen Verfassung …



der state of the art besten aller Verfassungen aller bisherigen Welten …

verfassungsgemäß zu lenken und zu leiten … zu regieren und zu führen …



ist im entsprechend übertragenen Sinne ‘Haute Cuisine’ ...

und einen Bundesstaat / einen Staatenbund …



und das alles lokal / regional / global ... ein großes Menue …

das der Chefkoch (!!!) zusammenstellen und verantworten muß ...



in jedem besseren Restaurant entspricht die Organisation der Küche genau unserer Verfassung …

das heißt …



der Chef bestimmt das Menue und trägt da-für die (Gesamt)Verantwortung ...

als Musterbeispiel für ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



denn nicht nur … das Menue muß letztlich so sein daß es diese Bezeichnung verdient …

sondern auch … muß es den Gästen ‘schmecken und munden’ …



und der Inhaber und Betreiber des Restaurants (das Volk das herrscht ! Demokratie !!) …

muß soviel dabei verdienen ...



daß alle Beteiligten und Betroffenen damit und dabei und davon leben können ...

‘und seinen bzw deren (!) Nutzen mehren kann !!!



und entsprechend arbeitet jeder einzelne Koch (Minister) …

vom Gruß aus der Küche und der ersten Vorspeise bis zum Dessert und zum Käse …



in seinem Bereich selbstständig und trägt da-für die Verantwortung ...

was auch wieder nicht geht wenn er nicht über seinen Tellerrand hinausguckt ..



von diesem ebenso einfachen wie elementaren Prinzip …

diesem unverzichtbaren um nicht zu sagen fast primitiven Anspruch ...



ist Frau Merkel so weit weg … wie Helmut Kohl mal sagte ...

daß sie nach wie vor zivilisiert / kultiviert ‘nicht mal mit Messer und Gabel essen kann’ ...



und es wird immer noch immer schlimmer …

während die Grünen immer noch glauben ...



es gäbe einen Weg zurück zur Natur …

ist Frau Merkel längst auf dem fast schon unumkehrbaren Weg in die Steinzeit …



während die Jugend und Gott-weiß-wer und nicht nur on fridays glauben …

es gäbe einen Weg nach vorn und gar in die Zukunft …



ist Frau Merkel … typisch Physikerin eben … längst auf dem Weg zurück zum Urknall …

also weit weit weit … noch hinter die Steinzeit ...



*



ante meridiem ...



die Menschenrechte sind ... wie der Name ja an sich schon sagt ...

eine Erfindung der Menschen ...



um nicht zu sagen ... ein geradezu typischer Beweis ...

für die menschlichen Unvollkommeheit und Unterentwicklung ...



man spricht zwar immer von der göttlichen Gerechtigkeit ...

und vermutlich stammen ja auch die so genannten 10 Gebote von Gott ...



aber das wars dann auch ...

von Rechten oder gar vom Recht keine Spur ...



noch schlimmer sieht die Sache aus vom Standpunkt des Urknalls ...

da gibt es zwar die Naturgesetze ...



erstaunlicherweise allerdings auch 10 ...

je nachdem wie man das rechnet ...



aber wenn man bedenkt ... daß die Evolution ...

jetzt nur mal so als klitze-kleines Beispiel ...



sowas unbeschreiblich ebenso Kompliziertes wie Kostbares ...

wie das allen Lebewesen eigene Auge naja eben 'entwickelt' hat ...



und dazu das Licht .. nicht nur im Sinne des Augenlichts ....

damit man auch wirklich was damit anfangen kann ...



dann ist die Entwicklung des menschlichen Gehirns ... des Verstandes ... der Vernunft ...

demgegenüber in praktzisch hoffnungsloser Weise zurückgeblieben ...



weswegen 'der Mensch' bezüglich des Rechts im allgemeinen ...

geschweige der Rechts von Frauen im besonderen kaum über die Steinzeit hinausgekommen ist ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt / Raumfahrt / Himmelfahrt ...







