Sonntag, 26 Juli 2020 | 30.208

Die Menschenrechte ? ... war da was ??

die so genannten Menschenrechte …

haben mit dem Recht im eigentlichen Sinne nichts zu tun …



was in etwa erklärt … wieso ‘der Mensch’ vor Gericht nicht zu ‘seinem’ Recht kommt ...

s.’vor Gericht und auf Hoher See …’



die Existenz des Menschen … dieses göttlichen Geschöpfs (weil Sonntag ist) …

auf das Recht … auf ein Recht … oder gar mehrere zu reduzieren …



und gar solchen die gar nicht mal zugestanden werden …

sondern die man sich dann erst noch erstreiten muß ...



ist im Grunde genommen Zynismus pur …

das ist kulturell und zivilisatorisch noch hinter der Steinzeit und den Neandertalern …



was soll eigentlich der Quatsch ? kann man da nur noch sagen ...

wenn und soweit es einem nicht die Sprache verschlägt ...



von morgens bis abends … bei Tag und bei Nacht … ununterbrochen und permanent …

wird der moderne Mensch durch Presse und Medien …



dem eigentlichen Transmissionsriemen für den ganzen kriminellen Unsinn …

an Politik und Predigt … Kirche und Kultur …



systematisch am ‘Mensch sein und bleiben’ vorbei gelenkt …

inclusive der Verantwortung für sich selbst und die Natur bzw eben 'die Schöpfung' …



einerseits mangelt und fehlt es völlig …

an der zivilisatorisch und kulturell unverzichtbaren Kommunikation ...



anderseits überwiegen und bestimmen ebenso ungeniert wie uneineingeschränkt …

nach wie vor das Geschehen und die Entwicklung ...



ebenso wilde wie völlig unbeherrschte …

und wie es aussieht auch gar nicht beherrschbare Triebe ...



so daß die Lösung also nicht in der Beeinflussung und Steuerung …

von Kommunikation und Trieben liegen kann ...



sondern auf einem dritten Terrain um nicht zu sagen Terroir …

eben dem Recht !!! als state of the art derzeit höchster kultureller Wert …



genau dieses Recht wird aber von den Akteuren auf der Politischen Bühne …

á la Angela Merkel …



inclusive der Aktivisten à la Greta Thunberg und diesem ganzen ...

so genannten ebenso ungovernmental wie unverantwortlichen Bereich ...



an Politik bzw Diktatur und Presse bzw Medien …

Kirche und Kultur … Wissenschaft und Kunst … Forschung und Lehre … etc und etc …



systematisch bekämpft und beseitigt bzw ausgemerzt (sic!) ...

in der Art … wie schon Herodes glaubte …



Jesus Christus verhindern bzw seine Macht retten zu können …

indem er alle neugeborenen Juden umbringt … zumindest die Knäblein ...



Adolf Hitler glaubte … seine Macht bzw gar die Welt retten zu können …

indem er per Kristallnacht ff überhaupt alle Juden umbringt ...



und oder eine gewisse Katharina von Medici glaubte …

ihre Macht und wenigstens die Katholiken retten zu können …



indem sie alle Potestanten bzw Huguenotten umbringt …

in einer Nacht-und-Nebelaktion vor Bartholomaei ...



ganz zu schweigen von all den anderen Völkermoreden und Flüchtlingsdramen ..

die von einzelnen ebenso geisteskranken wie kriminellen Despoten angezettelt wurden und werden ...







