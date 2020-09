Samstag, 26 September 2020 | 39.270

Die Menschenrechte und ... die Maskenpflicht ...

ante diem ...



was ist Kunst ? ... die Frage stellt sich jeden Tag neu ...

weil sich die Welt jeden Tag verändert ! ...



was ist Kunst in Zeiten von Corona ?

ich glaube ... wenn es demnächst nur noch Bilder mit Maske gibt ...



erschieß ich mich ...

ich halte das für unerträglich !



alle zwei Minuten tönt es aus allen verfügbaren Lautsprechern ...

'Sie haben die Pflicht zum dauerhaften Tragen einer Maske' ...



niemand sagt Frau Merkel ... dieser ... na Sie wissen schon ...

'Sie haben die Pflicht ... verfassungsgemäß zu regieren und politisch zu führen' ...



schon gar nicht der Bundesverfassunsgerichtspräsident ...

dessen verfassungsgemäße Pflicht das wäre ...



was ... um Gottes willen ... weil immerhin schon Sabbat ist ...

was soll dieser ganze nicht nur maskenvernebelte sondern völlig hirnverbrannte Quatsch ???



es gibt bekanntlich sieben Stufen der Alzheimer-Demenz ...

Frau Merkel hat mindestens die vorletzte Stufe der Corona-Demenz ...



das Problem ist gar nicht Corona und auch nicht Alzheimer ...

das Problem ist ...



daß an sich völlig normale Menschen ...

sobald sie weiß der Himmel wie in verantwortliche Positionen gekommen sind ...



sich ebenso absichtlich wie absichtsvoll ... ebenso beharrlich wie nachhaltig ...

ebenso ungeniert und unbeirrt wie ungehindert und ungemindert weigern ...



die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen ...

und die damit verbundene Verantwortung zu tragen ...



*



ante lucem ...



das waren noch Zeiten ... als Christo und Jeanne-Ckaude ...

dem so genannten Reichstag eine Maske verpaßten ...



als sei es eine Vorahnung von Corona ...

inzwischen ist das alles grausame Realität ...



bisher hatten wir's nur zu tun mit Politikern ...

die ein Brett vorm Kopf oder überhaupt einen Betonkopf haben ...



aber Politiker mit Maske ...

das ist nochmal ne ganz andere Nummer ...



*



ante meridiem ...



die Frau Kenzlerin ... diese blöde Kuh kann man nicht oft genug sagen ...

will 'die CDU' auf das Superwahljahr 2021 vorbereiten ...



und lädt Gott-weiß-wen ... Ministerinnen und Minister ... also Amts-träger ...

dazu ein ... darüber zu sprechen ...



bloß von der Partei ... also dem eigentlichen Parteikörper ...

der die Regierung allgemein und die Kanzlerschaft speziell 'tragen' soll ...



ist niemand dabei ...

und genau darin liegt der allerentscheidendste Fehler dieser hirnverbrannten Rattenfängerin ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hindusisten und andere Nichtchristen

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Förderung und Führung ...







