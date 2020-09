Freitag, 25 September 2020 | 39.269

Die Menschenrechte und ... die Hausrechte ...

ante diem ...



wer ein Haus hat ... hat auch das Hausrecht ...

was aber nicht heißt ... daß jeder ein Recht auf ein Haus hätte ...



aber es gibt ja auch Leute ...

die haben nicht nur ein Haus sondern eine Burg ... oder so ...



was an der sprichwörtlichen Überlieferung des Begriffs ...

'my home is my castle' deutlich wird ...



es ist anzunehmen ...

daß der Burgherr auf seiner Burg auch das Hausrecht hat ...



aber ... wie beim Haus ...

natürlich hat niemand ein Recht auf eine Burg ... oder gar ein Schloß ...



es sei denn ein Luftschloß ... oder ein Lustschloß ...

da sind der Phantasie natürlich keine Grenzen gesetzt ...



und Schachspieler könnten sich dann immerhin noch in den Turm flüchten ...

das ist die andere Bedeutung von 'castle' ...



dieser Bedeutungswandel ist zudem in vollem Gange ...

hieß es doch gerade noch 'my home is my castle' ...



so heißt es jetzt plötzlich ... my home is my office ...

meine Quarantänestation ... meine Intensivstation ... mein Krankenhaus ...



weil das Gesundheitssystem ja angeblich nur deshalb nicht zusammengebrochen ist ...

weil man kurzerhand das gesamte Gesellschafts und Wirtschafts System abgebrochen ...



und alle Arbeitsplatz-und-Kultur-Einrichtungen einfach dicht gemacht ...

bzw downgecount / downgeloaded / downgelockt / downgeshuttet hat ...



möglicherweise als Folge eines Downsyndroms ...

also eine vor allem bei Politikern unterschiedlich ausgeprägte geistige Behinderung ...



eventuell speziell in Downingstreet ...

und als so genannter Kollateralschaden des Brexit ...



wobei das den Leuten down-town oder selbst down-under aber nichts genützt hat ...

weil da überall dieselben katastrophalen Verhältnisse herrschen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen