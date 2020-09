Donnerstag, 24 September 2020 | 39.268

Die Menschenrechte und ... die Technologie ...

ante diem ...



am Wochenende stehen wieder weltweite Proteste an ... Aktionen und Demonstrationen ...

gegen den Klimawandel ... für die Zukunft / das Gelände / die Dörfer / die Kidz etc etc ...



wir kennen doch schon die segensreiche Einrichtung der fliegenden Teppiche ...

neuerdings Drohnen etc ...



und wir wissen auch ... welche Bedeutung die Wolken haben ...

fürs Klima allgemein und fürs Wohlbefinden im besonderen ...



vielleicht liegt alles nur daran ... daß die Bedeutung von 'Wolke 7' ...

fürs Klima und speziell auch das Verkehrsklima nicht mehr richtig geschätzt wird ...



*



ante meridiem ...



jetzt heißt es ...

'Trump bedroht die technologische Souverainität Euuropas' ...



der Schwachsinn dieser Europäer ...

unter der Führung einer ebenso geisteskranken wie kriminellen Angela Merkel ...



treibt immer tollere Blüten ...

und kennt offensichtlich keine Grenzen ...



je mehr sich zeigt ...

welche Grenzen dem Menschen gesetzt sind ...



sowohl Schöpfungs-bedingt ...

als auch Evolutions-bedingt ...



zwischen dem Wort Gottes und dem Urknall besteht insofern kein Unterschied ...

wie andererseits zwischen dem Baum der Erkenntnis und der Ignoranz der Pfarrerstochter ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



der jeden guten Rat in den Wind schlägt ...

als wollte er mit den Off-shore-Windrädern konkurrieren ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Orthodoxisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen