Die Menschenrechte ... und das Geschwafel von Angela Merkel

am Fall von Alexey Nawalny ...

es steht bereits fest ... daß er nie wieder genesen wird ...



das ist wie beim Alkohol oder beim Alzheimer ...

oder was auch immer das Hirn von Frau Merkel zerstört und beseitigt hat ...



was weg ist ist weg ...

und wo nichts ist kann auch nichts mehr genesen geschweige denn nachwachsen ...



aber unverdrossen geht Frau Merkel davon aus ...

daß Alexey Nawalny wieder ganz genesen kann ...



und schickt seiner Familie gute Wünsche ...

weil die eine schwere Prüfung durchmache ...



vor allem aber ... die Behörden in Rußland seien aufgerufen ...

die Tat bis ins Letzte und in voller Transparenz aufzuklären ...



die Verantwortlichen müßten ermittelt werden ???

sie müßten zur Rechenschaft gezogen werden ???



das hat doch mit Naivität oder gar Chuzpe nichts mehr zu tun ...

das ist einfach kriminell oder eben geisteskrank ...



*



