Dienstag, 22 September 2020 | 39.266

Die Menschenrechte und ... der Herbstanfang ...

nach dem Frühsommer und dem Hochsommer ist jetzt auch der Spätsommer zu Ende ...

und es beginnt der Herbst ...



gewissermaßen also der Frühherbst ,..

mit dem bunten Herbst und dem goldenen Oktober ...



aber dann kommt kein Hoch mehr ... es wird einfach spät und immer später ...

die Nächte werden lang und immer länger ... es geht in den Keller ...



zum Glück ist das Ende dann aber nicht das Ende ...

sondern Ende ist gewissermaßen ein Synonym für Anfang ...



und allem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne ...

anders ist das auch gar nicht zu erklären ...



daß in dieser Winterszeit die Fauna gewissermaßen in den Winterschlaf fällt ...

während die Flora schon wieder die Knospen treibt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







