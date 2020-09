Montag, 21 September 2020 | 39.265

Die Menschenrechte ... und die Vormacht ...

jetzt sagt der Herr Drosten ...

'es gibt die Möglichkeit daß wir uns was vormachen' ...



ja ist denn das die Möglichkeit (?) ...

natürlich machen wir uns was vor bzw wird dem Volk was vorgemacht ... was denn sonst (?) ...



warum wird das Volk gezwungen ...

unter dem Niveau von Tieren zu leben ???



wieso ist das möglich ... immer wieder Holocaust ...

in diesem unserem Lande und unter den Bedingungen unserer Verfassung ...



daß das Volk gequält wird ... daß das Volk regelrecht geschlachtet wird ...

schlimmer als es in den schlimmsten Tierquälereischlachtanstalten geschieht ... ???



und daß niemand sich wehrt ..

hat man je gesehen ... daß ein Tier sich 'wehrt' ... wenn es geschlachtet wird ???



im Gegenteil ... das Volk verhält sich 'vernünftig' ... weil es ja letztlich Mensch ist ...

und bekommt dafür von der Frau Oberbundesschlachterin prompt ein Lob ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Euroäische Rat Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... oder umgekehrt ...







