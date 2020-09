Sonntag, 20 September 2020 | 38.264

Die Menschenrechte ...

- und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ...

immer wieder unwidersprochen spricht die Kanzlerin von Herausforderungen durch Corona ...

obwohl die Herausforderungen doch ganz klar vor der Corona-Zeit lagen ...



und eine der größten Herausforderungen doch gerade war ...

sowas wie Corona zu verhindern ...



sie wollen die 27 Mitgliedstaaten gut durch die Krise und stark aus ihr heraus führen ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...



daß sie nicht mal Deutschland führen kann... bzw regelrecht in die Krise hinein 'geführt' hat ...

was soll bloß dieser ganze völlig hirnverbannte Quatsch ???



und dann will sie 'die Zukunft gewinnen' ...

da sind wir wieder mitten in diesem politischen Spiel ...



Klimaschutzspiel ... Digitalisierungsspiel ... Migrationsspiel ...

und man müsse Menschen als Menschen behandeln ???????



und man müsse entweder den Anschluß finden oder vorne mit dabei sein ...

und sie erwarte 'Vorschläge' zur Politik ... zu den langen Themen des 21. Jahrhunderts ...



wozu brauchen wir ... also das Volk ... solche Bundeskanzler ...

Gesetzgeber ... Rechtsprecher ... Journalisten ... ???????



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutschlandraumluft / Luftfahrt / Raumfahrt ...







