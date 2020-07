Montag, 20 Juli 2020 | 30.202

Die Menschenrechte und der Widerstand ...

das Motto des Tages ... wenn man die offiziellen Gedenkreden hört ...

lautet ... Widerstand muß versucht werden ... koste es was es wolle ...



es ist völlig absurd / grotesk / paradox ... und alles was es so gibt in dieser Art ...

wie sich die heutigen Machthaber ...



im Glanz dieses aus Wahltaktikgründen mehr oder weniger selbst erzeugten ...

und immer wieder und weiter beschönigten und polierten Glanz dieses 20. Juli 1944 sonnen ...



es ist ... wenn das ginge ... noch absurder (...) ...

daß gleichzeitig zu den Gedenkveranstaltungen hier ...



andernorts vergleichbare Veranstaltungen stattfinden ...

in denen der aktuelle bzw zeithistorische Widerstand ...



als Krawallorgien und Gewaltexzesse abgetan werden ...

die natürlich auch wieder 'mit allen Mitteln bekämpft werden müssen' ...



obwohl das im Grunde genommen nichts anderes ist ...

als die Fortsetzung des damaligen Widerstandes !!! ...



unter veränderten Umständen !!! ...

und mit anderen Mitteln !!! ...



und die heutigen Machthaber davon ... die Dinge nicht nur ernstzunehmen ...

sondern auf der Basis unserer heutigen Verfassung zu regieren und zu reagieren ...



wie die damaligen Machthaberunter den damaligen Bedingungen ...

es zeigt sich wiedermal ...



daß zwischen Angela Merkel und Adolf Hitler

nun also wirklich nicht der geringste Unterschied besteht .,..



Hans Rosenthal würde auch heute noch sagen ...

'das ist Spitze' ...



aber es sieht objektiv so aus ...

als würde Angela Merkel den Adolf Hitler noch übertreffen ...



objektiv ist die Zustimmung im Volk zu dem was Angela Merkel 'ihre' Politik nennt ...

heute geringer als die Zustimmung des Volkes (...) im so genannten Dritten Reich ...



bekanntlich frißt die Revolution ihre Kinder ...

das Problem ist ... der Widerstand frißt sich selbst ...







