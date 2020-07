Samstag, 18 Juli 2020 | 29.200

Bunte Menschenrechte ...

jede Woche gibt es ‘Bunte’ …

Die Bunte Woche … Die Woche in Bunte um Bunte und um Bunte herum ...



bunt ist bunt … das heißt nicht uni …

aber farbig allein ist nicht schon bunt …



zwei Farben oder drei (?) …

viele Farben oder alle (?) ...



wie bunt bunt ist … kann man am besten In Bunte sehen …

der Name ist Programm ...



Bunte Inside (Content) ...

Bunte Outside (Cover) …



Bunte mit Bildern oder (nur) Text ...

Bunte mit Stars und oder dem Ensemble ...



Bunte mit Blaublütigen und oder Rotblütigen ...

Royals mit Krone und oder Volk mit Corona ...



Bunte zum Weiterlesen und zum Weiterleben ...

Fiction and Entertainment …



im Extremfall ist Bunte bunt wie die Regenbogenfarben … also queer …

am Ende ist Bunte eine Zeitschrift von Homosexuellen für Homosexuelle …



es merkt bloß wieder keiner ...

und deshalb lesen sie alle … fast ...







