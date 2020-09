Samstag, 19 September 2020 | 38.263

Die Menschenrechte und ... die Unmenschentaten ...

wie kann das nur sein ... daß überall wo die Frau Kanzlerin auftaucht ...

strömen die Korrespondeten und Reporter bzw so genannte Journalisten herbei ...



hören sich jedweden Unsinn an ... den diese Frau von sich gibt ...

und berichten dann beflissen darüber ... kommentieren das unterthänigst ...



seit Jahrzehnten mangelt es den Kindern an hinreichender Schulbildung ...

und jetzt erklärt die Kanzlerin ... 'Kinder dürften nicht zum Verlierer der Pandemie werden' ...



seit Jahrzehnten hinkt die deutsche Wirtschaft hinter der Entwicklung hinterher ...

und jetzt erklärt die Kanzlerin ... 'die Wirtschaft müsse trotz Pandemie am Laufen gehalten werden' ...



seit Jahrzehnten gibt es keinerlei (!!!) sinnvolle bzw verfassungsgemäße Gesellschaftspolitik ...

und jetzt erklärt die Kanzlerin ... sie wolle sich 'um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern' ...



es ist immer wieder wie beim Holocaust ... egal was passiert ... die Presse berichtet ...

eben weil sie gerade damit ihr Geld verdient ... Inhalte oder gar Werte spielen gar keine Rolle ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahnmaisten Dalailamaisten Hindusisten und andere Nichtchristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Führung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen