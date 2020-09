Freitag, 18 September 2020 | 38.262

Die Menschenrechte ... uns die Merkelsche Vernunft ...

ante diem ...



daß man im Speisewagen nach 45 Minuten den Platz räumen soll ...

weil andere Reisende warten und auch was essen und trinken wollen ...



ist doch gar nicht das Problem ...

das ist doch mehr oder weniger selbstverständlich ...



das Problem ist ... daß man dazu ausdrücklich aufgefordert wird ...

von einem völlig hirnverbrannten Bundesbahnmanagement ...



bzw von einer kriminellen soweit nicht geisteskranken Vereinigung ...

einer gewaltengeteilten Bundesregierung ...



die trotz eines Stauffenbergsmäßigen Widerstands nicht bereit ist ...

eine halbwegs menschenrechts-und-würdige verfassungsmäßige Ordnung



herzustellen und aufrecht zu erhalten ...

Pflichten zu übernehmen und Verantwortung zu tragen ...



bzw die Evolution neben ihren physikalischen Gesetzmäßigkeiten ...

mit einer menschlichen Parallele zu begleiten ...



ante meridiem ...



bekanntlich hat uns die Merkelsche Un-vernunft in diese Krise hineingeritten ...

und dann sagt diese Kanzlerin ...



'die Menschen' (?) haben aber Vernunft gezeigt ...

und deshalb sind wir (?) ganz gut durch die Krise gekommen ...



das ist genau so ...

also ich meine ungefähr vielleicht eventuell so ähnlich ...



wie wenn eine Mann eine Frau vergewaltigt und sagt ...

wenn Du schreist und kratzt bring ich Dich um ...



und hinterher ... 'gut daß Du Vernunft gezeigt hast ...

ich habe fertig ... da bist Du ja nochmal ganz gut durchgekommen' ...



es gibt offensichtlich noch keinen Impfstoff ...

der Männer davor bewahren könnte ... Frauen zu vergewaltigen ...



ebenso wenig wie einen Impfstoff ...

der Frauen davor bewahren könnten ... als Bundeskanzlerin zur Hyäne zu werden ...



und das ganze Volk zu vergewaltigen ...

inclusive Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung und praktisch jedweder Kultur ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







