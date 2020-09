Donnerstag, 17 September 2020 | 38.261

Die Menschenrechte ... und die Dankbarkeit ...

sie sei dem Volk ewig dankbar' ...

sagt die Frau Bundespfarrersphysikerin ...



und das ist ja wohl das Mindeste ... was sie dem Volk schuldet ...

das ist eine so tolle Regierungsdiktaturterrorismustyrannei ermöglicht ...



am Umgang mit der so genannten Pandemie ...

läßt sich ganz gut der Regierungsstil der Frau Kanzlerin erkennen ...



Politik als solche findet nicht statt ...

dafür wird geregelt und reguliert ... was sowieso und von allein läuft ...



und das hat natürlich Folgen ...

wenn etwas was von allein vielleicht noch halbwegs sinnvoll laufen würde ...



dauernd wieder gestört oder gar zerstört ... vernichtet und beseitigt wird ...

und dann das Volk aufgerufen wird ...



sich aufzuraffen und zu engagieren ...

Vernunft zu zeigen und Mitwenschlichkeit ...



und auch das dann wieder nicht etwa politisch gelenkt / geleitet / geführt ...

sondern immer wieder drucheinander gewirbelt und verbogen wird



der Politische Lifestyle ...

