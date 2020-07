Freitag, 17 Juli 2020 | 29.199

Die Menschenrechte und ... die 66 ...

66 wird die Frau Kanzlerin heute

66 und kein bißchen weise …



was natürlich auch schwierig ist …

denn der Weg der Kanzlerin ist der Weg der Macht und nicht der Weg der Weisheit ...



mit 66 fängt das Leben an … auch das ist eher ein Trugschluß …

denn das ist so wie mit den Lichtlein … der Weisheit ? der Erkenntnis ??



bzw des Advent … erst eins dann zwei dann drei dann vier …

und wenn das fünfte Lichtlein brennt dann hast Du Weihnachten verpennt ...



I’m beginning to see the light …

heißt bekanntlich bei mir beginnts zu dämmern …



bei der Kanzlerin dämmert nichts … rein gar nichts …

einfach völlig verblendet bzw verblödet ...



es gibt ja hierzulande Leute …

die glauben … der Donald Trump würde uns von der Frau Kanzlerin befreien …



vielleicht schenkt er ihr zum Geburtstag einen Trip auf der ‘Route 66’ …

das könnte eventuell den nötigen Abstand bringen ...



aber vielleicht ist auch das nur eine Schnapszahlidee …

von wegen Asbach und Dujardin oder Armagnac und Cognac oder so ...



oder die Kanzlerin hat nicht nur einen Dachschaden …

mit freiem Blick zum bajuwarischen bzw weiß-blauen Himmel ...



sondern auch einen (Coronabedingten?) Augenschaden …

und sieht einfach alles doppelt ...



die Frau Kanzlerin fährt extra nach Bayern …

um sich Rückendeckung für das zu holen … was sie ‘ihre’ Politik nennt …



wenn ein Mann zu einer Frau sagt … ‘aber besoffen bin ich von Dir’ …

gilt das als Liebeserklärung …



mit Sicherheit … oder ist das gar Staatsraison …

liebt die Frau Kanzlerin nicht das Volk … geschweige die Demokratie …



also wenn schon …

müßte sie sich (endlich) Rückendeckung vom Volk holen …



aber genau da ist die Kanzlerin in ihrem Element …

das Volk denkt … und die Pfarrerstochter lenkt …



das Volk leidet … und die Pfarrerstochter leitet …

regiert und reguliert … regelt und ekelt …



reim Dich oder ich freß Dich !

Irgend wie muß man sich ja einen Reim auf diesen ganzen Unsinn machen ...



haßlichen Glückwunsch zum Geburtstag ...

mit allerbesten Verwünschungen ...







