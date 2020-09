Dienstag, 15 September 2020 | 38.259

Die Menschenrechte ... und die Herausforderungen ...

die Frau Pfarrersphysikerin sagt ...

die Corona-Pandemie stelle eine nie dagewesene Herausforderung für sie dar ...



und die Elite des deutschen Journalismus sitzt dann da und dabei ...

mit staunenden Augen und spitzen Ohren ...



und berichtet dann auch brav ...

die Bundeskanzlerin habe sich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten gestellt ...



obwohl niemand auch nur eine einzige sinnvolle Frage gestellt hat ...

aber Bundespressekonferenz hin und Sommerpressekonferenz der Kanzlerin her ...



darum gehts ja auch gar nicht ...

es geht ja nur ums Theater ... Zeitvertreib ... Sommerloch ... Pausenclown ...



es gibt für Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler und solche die es werden wollen ...

nach wie vor in diesem unserem Lande nur eine einzige Herausforderung ...



nämlich die ... sich endlich mal die Verfassung untern Arm zu klemmen ...

und diesen Staat herzustellen ... der hier laut Verfassung bestehen soll ...



also diesen demokratischen und sozia-len Staat ...

sowie eine verfassungsmäßige Ordnung und diese aufrecht zu erhalten ...



denn wenn wir die hier hätten seit Helmut Kohl ... der am nächsten dran war ...

dann wären nicht nur Deutschland und Europüa ...



dann wäre die ganze Welt so immun ...

daß jeder Virus sich sofort wieder in sein Schneckenhaus verkrochen hätte ...



'Nehmen Sie den Virus ernst' ...

sagt ausgerechnet so ein Spaßvogel wie diese Kanzlerin ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







