Die Menschenrechte und ... die Straßennamen ...

ante meridiem ...



jetzt soll also die Mohrenstra0e umbenannt werden ...

und künftig den Namen Anton-Wilhelm-Amo-Straße tragen ...



und die U-Bahn-Station Mohrenstraße soll künftig Glinkastraße heißen ...

es sei denn ... auch die Glinkastraße wird noch umbenannt ...



weil der Michail Glinka zwar nicht antinegride ...

aber antisemitische Ansichten hatte ... was wohl einfach näher lag als Afrika ...



so weit so gut und warum auch nicht soll zum Beispiel daran erinnert werden ...

was für weitsichtige und bei allem Kolonialismus Global Player die alten Preußen waren ...



das Problem bei solchen Umbenennungen ist also auch nicht ...

daß jetzt jede Menge neue Briefbögen etc bedruckt werden müssen ...



sondern daß damit eine bestehende Ordnung beseitigt ...

aber keine neue geschaffen wird ...



und das insoweit einer Beseitigung verfassungsmäßiger Ordnung gleichkommt ...

wo einfach Abhilfe gereicht hätte ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... oder umgekehrt ...







