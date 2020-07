Donnerstag, 16 Juli 2020 | 29.198

Die Menschenrechte und ... das Judentum ...

die Juden sind ja immer so stolz auf ihren also typisch jüdischen Humor / Witz etc …

und genau das könnte das Problem sein …



wie bei der Ulknudel / Pausenclown etc … Angela Merkel ...

vor allem wenn sie das was sie machen will …



auch noch alles immer ‘gemeinsam’ machen will …

und dadurch behindert oder gar verhindert … daß wenigstens andere etwas machen ...



bekanntlich soll der Mensch die Dinge nehmen wie sie kommen …

man darf aber versuchen … nach Möglichkeit alles so einzurichten und auszuüben …



daß sie kommen wie man sie am liebsten nehmen möchte …

obwohl das an sich schon ein Widerspruch ist ...



und obwohl selbst das wiederum auch ein Menschenrecht ist …

bzw aus dem Wirtschaftsrecht nicht hinwegzudenken ist …



alternativ … bekanntlich gibt es immer mindestens zwei Alternativen …

so wie jede Medaille eben 2 hoch x Seiten hat …



je nachdem wie man differenziert …

bzw aus welcher Perspektive man Zustände und Entwicklungen betrachtet



man kann die Dinge also zum Beispiel sportlich nehmen …

(und) oder mit … Humor / Witz (s.o.) ...



der Unterschied ist … wenn man ein Hindernis (zum Beispiel) sportlich nimmt …

kommt man drüber weg …



wenn man es (nur) mit Humor (…) nimmt …

bleibt man davor stehen bis man sich möglicherweise kaputt oder gar tot lacht …



und da hilft es auch nicht wirklich weiter …

da ist es auch nicht wirklich ein Trost der uns gefällt geschweige denn nützt ...



wenn … wie sagt das Volk …

‘wer zuletzt lacht … lacht am besten’ ...







