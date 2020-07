Donnerstag, 16 Juli 2020 | 29.198

Menschenrechte und ... was ist die Steigerung von Haß ?

Haß … wie gesagt … ist Menschenrecht …

wer lieben darf … darf auch hassen …



ama et fac quod vis …

liebe und handele was und wie es in Deinen Kräften steht ...



hasse … und versuche auf andere Weise da weiterzukommen …

wo Deine Kräfte nicht reichen ,,,



insofern ist Haß gewissermaßen die Fortsetzung von Liebe …

mit anderen Mitteln …



aber auch Haß … allein bewirkt gar nichts …

das ist wie ein Schlag in ein Faß … ohne Boden ...



wir wissen schon … die Methode Stauffenberg bringt nichts …

und mit dem LKW übern Weihnachtsmarkt fahren natürlich auch nicht ...



also irgend was dazwischen ? ...

Resilienz … oder Resistance … Hauptsache action ! …







