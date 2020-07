Mittwoch, 15 Juli 2020 | 29.197

Die Menschen Rechte und der Un-Menschen Tun ...

das Politische Buch … heute von und mit Katja Riemann …

‘Jeder hat … Niemand darf’ … erschienen im Verlag S. Fischer ...



natürlich kann man Katja Riemann nicht vorwerfen …

daß sie dieses Buch geschrieben hat …



ebenso wenig wie BVG Plus … daß Sie mit ihr dieses schöne Interview geführt haben …

‘Stationen meines Lebens’ … ganz abgesehen von diesen gelungenen Portraitfotos …



aber was dann ??? … Katja Riemann berichtet …

über ‘Menschen … die sich ‘vor Ort’ … ‘im Sinne der Menschenrechte’ (?) einsetzen’ ...



das ist sicher schön und auch gut … ist aber doch nicht das Problem …

das Problem ist … daß die ‘Unmenschen’ (!!!) … die sich weit weg und fern vom Schuß …



also die verantwortlichen Politiker (m/w/d) …

in ihren Staatschefs und Regierungs / Parlaments und Gerichts Palästen …



alles tun … um sich über das Recht im allgemeinen ...

und die Menschenrechte im besonderen hinwegzusetzen ...



auf fast jeder Station tönt es aus den BVG Lautsprechern …

‘Mind the gap between platform and train’ …



es ist dieser … im Grunde genommen müßte man eben sagen typische ‘Kleine Unterschied’

zwischen Recht-haben und Recht-bekommen …



der ‘im Sinne der Menschenrechte’ überwunden werden müßte ...

was aber rein technisch eben gar nicht geht …



eben weil das Recht eine Frage der Kultur und nicht eine technische Frage ist …

Gerechtigkeit herstellen ist nunmal eine etwas schwierigere Aufgabe als aus dem Zug aussteigen ...



und wenn die entscheidenden Positionen im Staat mit Technikern besetzt sind wie Herrn Schäuble

oder gar von Physikern … wie Frau Merkel …



dann hat das Recht eben keine Chance … und die Menschenrechte schon gar nicht ...

geschweige denn Kunst und Kultur ...



Katja Riemann wollte ein Buch schreiben … um ‘humanitäre’ Arbeit ‘im Feld’ zu erklären ...

auch das ist schön und gut … aber nicht das Problem … geschweige die Lösung ...



das Problem ist … daß niemand bereit ist … die politische Arbeit der Frau Merkel auf den Talsohlen und Gipfeln

des Zeitgeschehens zu erklären … geschweige daran zu arbeiten ...



Katja Riemann geht es um Menschen … die humanitäre Arbeit leisten …

das Problem sind aber doch die Menschen … die sich weigern adäquate politische Arbeit zu leisten ...



Katja Riemann möchte bei ihren Lesern was bewirken … und das gar mit Humor ...

das Problem ist doch daß niemand sich bemüht bei Witzbolden wie Frau Merkel was zu bewirken …



das Problem ist doch gerade …

daß Katja Riemann ausdrücklich kein Buch über unsere (hiesigen) Probleme schreiben wollte ...



humanitäre Hilfe macht aber doch nur Sinn …

wenn man sein eigenes Haus in Ordnung hat …



insofern ist es typisch …

daß praktisch die ganze so genannte humanitäre Hilfe ...



von Leuten gemacht wird …

die … jetzt mal im etwas übertragenen Sinne …



‘von Männern die zu Hause die Frau vergewaltigen und die Kinden mißbrauchen …

und dann aber groß tönen … was sie alles an humanitärer Hilfe leisten …



und was sie sonst noch alles spenden bzw in Stiftungen einbringen etc …

die vornehmste Form der Geldwäsche …



das Problem ist doch gerade …

daß die gravierendsten Menschenrechtsverletzungen hier bei uns stattfinden …



wo man steht und geht … fällt man hierzulande praktisch über Obdachlose (…)

da braucht man den Begriff ‘vor der Haustür’ gar nicht bis nach Moldawien auszudehnen ...



das kümmert hier aber keinen Menschen … eben weil diejenigen die sich kümmern …

ja alle im Senegal sind oder in Moldawien oder so …



und es kümmert vor allem eben nicht diese Unmenschen …

also die zuständigen und verantwortlichen Politiker im allgemeinen und Frau Merkel im besonderen ...



und dann die Frage der BVG an Frau Riemann …

‘Welche Bedeutung haben denn die Menschenrechte ...



wenn sie gerade da nicht angewandt werden …

wo sie es besonders müßten’ (?) ...



welche Kompetenz soll denn nun ausgerechnet Frau Riemann haben …

um diese innerste um nicht zu sagen intimste Frage des Rechts ...



bzw eben der Rechtskultur und Rechtsgeschichte zu beantworten ???

das entscheidende Problem ist doch gerade …



daß selbst die Höchsten Richter im Lande ...

die Menschenrechte als solche gar nicht kennen … geschweige anwenden ...



und soweit sie nicht bestreiten können …

doch schon mal davon gehört und also doch eine gewisse Ahnung davon zu haben …



nicht bereit sind … sie wollen es ebenso einfach wie ganz bewußt nicht ...

der Bedeutung der Menschenrechte im politischen Geschehen entsprechend zu handeln ...



es geht hier letztlich um das aus anderen Zusammenhängen sattsam bekannte Problem

der so genannten Gleichberechtigung …



die die einschlägigen Aktivisten immer wie eine Monstranz vor sich hertragen …

und jeden Schritt als großen Erfolg feiern … aber nicht merken …



daß das nicht mal Pyrrhussiege sondern regelrecht verlorene Schlachten sind …

deren Schaden per saldo größer ist als der vermeintliche Gewinn…



Un-gleich-behandlung ist ‘eine’ Sache … die sich durch das Zugeständnis gleicher Rechte ohne weiteres ausgleichen ließe

wie der Unterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante rein technisch …



Nach-teilige Behandlung ist aber eine ganz andere Sache … vor allem wenn sie einseitige Nachteile ebenso festzurrt

wie ungerechtfertige Vorteile oder Bereicherung etc auf der anderen Seite …



und darüber hinaus das Gleich-gewicht ebenso verhindert wie den Fortschritt ...

und dadurch den gemeinsamen Interessen massivst schadet ...



wie insbesondere dieses Gehabe von der Frau Bundeksanzlerin mit ihrem permanenten

‘das müssen wir gemeinsam machen’ ...



statt Ausgleich haben wir de facto völlig ungehinderte Ausbeutung ohne Ende ...

statt Gleichgewicht und Balance haben wir Schlagseite bis kurz vorm Umkippen ...



statt Antrieb und Fortschritt haben wir Shutdown und Rückwärtsgang auf vollen Touren ...

technisch sind wir demnächst auf dem Mars … kulturell in der Steinzeit ...



der geistig seelisch körperliche und vor allem psychische Zustand des deutschen (!) Volkes ...

ist bereits fast unrettbar katastrophal wenn nicht fatal ...



so weit liegen die Extreme auseinander ... und das Einzige das hier weiterhelfen kann ...

ist die verfassungsmäßige Abhilfe des Artikels 20 unserer Verfassung …



Hilfe und Abhilfe kann aber nur leisten … wer dafür zuständig und verantwortlich ist …

und die Position hat … aus er heraus der handeln und sich verhalten kann ...



und das ist und bleibt in diesem unserem Lande und auf der Basis unserer Verfassung …

nun mal ‘der Bundeskanzler’ (m/w/d) ...



die Frau Kanzlerin fährt ja neuerdings mit dem Bus ins Amt …

mit anderen Worten … es ist ja nett … wenn Frau Riemann in den Senegal fährt und dort hilft …



wirklich weiterhelfen würde aber nur … wenn der Vorstand der BVG sich in einen seiner schönen Busse setzt

und vor dem Kanzleramt vorfährt …



und erklärt …

wir fahren hier nicht weg ohne das Zugeständnis wenigstens versuchsweise …



- wie war das … wenn mans nicht mal versucht hat kann man nicht hinterher sagen …

es hätte keine Alternative gegeben -



also ohne das Zugeständnis … jetzt unverzüglich (!) ...

den Weg einer verfassungsgemäßen Regierung und Politischen Führung einzuschlagen ...



anders … also von den bisherigen Problemen ganz abgesehen … kommen wir aus der ebenso aktuellen

wie akuten so genannten Corona-Krise jedenfalls nicht raus …



das ist keine Krise des Gesundheitswesens … sondern ausschließlich (!!!) …

des Politischen Bereichs / des Politischen Rechts / der Politischen Kultur ...



soweit nicht einfach der reinen Wertschätzung / Verehrung / Anbetung ...

um auf das Verhältnis von Mann und Frau zurückzukommen ...



es gibt bekanntlich nichts Gutes … außer man tut es ...

und das geht nur auf der Basis von Bildung / Erziehung / Führung …



und es gibt bekanntlich kein richtiges Leben im falschen …

das heißt man kann auch mit allen Tricks und Finessen ...



oderder Rücksichtslosigkeit der Frau Merkel ...

aus einer Diktatur keine Demokratie machen ...



das ist gewissermaßen die spezielle Rerlativitätstheorie …

die allgemeine ist … es gibt überhaupt nichts … außer man tut was …



die Stärke der Frau Merkel ist gar nicht … daß sie so unbändig stark sei …

sondern daß sie einfach ebenso ungeniert wie ungehindert was tut ...



während die Schwäche des Restes des Volkes ebenfalls nicht eine ausgesprochene Schwäche ist …

sondern daß das Volk einfach nichts tut … ‘nicht mal versucht sich zu bemühen’ wie Katja sagt ...



das Rechtswesen ist wie das Gesundheitswesen Teil des Politischen Betriebs …

das heißt …



wir können von Richtern nicht erwarten … daß sie die Menschenrechte durchsetzen ..

ebenso wenig wie wir von Ärzten erwarten können … daß sie mit Corona fertig werden ...



wenn sich nicht dieser eine Kopf da oben an der Spitze des Zahnrads …

mal wenigstens einen Zacken weiterbewegt ...



unsere Verfassung sieht für diesen Fall ausdrücklich die Abhilfe vor …

nicht Hilfe im Senegal … sondern Abhilfe im Kanzleramt …



und die ist jederzeit möglich … man braucht nur mit einem dieser schönen neuen BVG Busse

zum Kanzleramt zu fahren und zu sagen …



‘wir wollen Frau Merkel daran hindern …

die Umsetzung der Menschenrechte zu blockieren ...



und jede Minute die das jetzt dauert … kommt ein weiterer Bus hinzu …

bis der ganze Fuhrpark der BVG rund ums Kanzleramt versammelt ist ...’



tun Sie mal … machen Sie mal …

wenn Sie wollen fahr ich natürlich mit und sagt Ihnen wie es weitergeht …



das soll jetzt vordergründig gar kein Kommentar sein geschweige Kritik …

sondern einfach Hilfe und Abhilfe … v



ielen Dank für Interview und Fotos ...

da habt Ihr Euch ja wirklich Mühe gegeben ...



ich grüße Sie herzlich mit meinen besten Wünschen …

Ihr Eugen Möller-Vogt







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen