Sonntag, 13 September 2020 | 37.257

Die Menschenrechte ... die so genannte Gleich-berechtigung ...

man könnte so weit gehen und sagen ... es gibt nicht ein einziges Mal auf der Welt zwei Dinge ...

also eigentlich meine ich Menschen ... die 'gleich' sind ...



Einer von Zweien ... ist ... immer stärker größer stärker schneller gesünder reicher

oder hat ... sonst irgend welche Vorteile ... die der andere nicht hat ...



wobei das also auch situationsbedingt ist ...

und selbst unter Zweiselben entsprechend wechselt ...



im Prinzip läßt sich das auf einen ganz einfachen Nenner bringen ...

jeder der gegenüber einem anderen einen Nachteil hat ist ihm gegenüber irgend wie 'behindert' ...



und Behinderungen kann man nunmal nicht durch Rechte ausgleichen ...

sondern die müssen irgenbd wie faktisch ausgeglichen werden ...



das ist wie mit der Nonne die gefragt wird was sie tun würde ...

wenn ihr ein Mann gegenübertritt ... der sie offensichtlich vergewaltigen will ...



und sie sagt .,.. na ist doch klar ...

ich zieh mir den Rock hoch und ihm die Hose runter ...



ja wieso denn das ...

wird sie ebenso überrascht wie erstaunt weiter gefragt ...



und sie sagt wieder ... na ist doch klar ...

weil ich mit hochgezogenem Rock schneller laufen kann als er mit runtergezogenen Hosen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche / Politiker / Schauspieler / Showplayer ... etc ...

und die Weltbühne / Worldtheatre ...



das Po-litische Thema ...

DLR Deutsche Luftfahrt / Raumfahrt / Wallfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen