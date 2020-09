Samstag, 12 September 2020 | 37.256

Die Menschenrechte ... das Feindbild der Frau Merkel ...

ante meridiem ...



laut Verfassung soll Politik so gemacht werden ...

daß sie den nutzen des Volkes mehrt ...



die so genannte Politik von Frau Merkel gibt dem Volk jedoch nicht nur keine Chance ...

sondern sie nimmt ihm auch jede eventuell aus anderen Quellen kommende Chance ...



das ist wie wenn Eltern ihre Kinder vor den Fernseher setzen ...

damit sie ihre Ruhe haben für ihre eigene Antötung eines sinnvollen Daseins ...



der Fernseher lenkt bekanntlich nicht nur ab ...

sondern er tötet jedwedes qualitative Bewußtsein ...



insofern wiederum dem Alkohol vergleichbar ...

der zwar entspannt und die Stimmung hebt ...



andererseits aber immer auch ein paar Gehirnzeller abtötet ...

und insofern das geistige Potenziel immer geringer werden läßt ...



in der Jugend und solange ein Mensch aus dem Vollen schöpfen kann ...

merkt einer das natürlich nicht so ... weil immer noch genügend Reserven zur Verfügung stehen ...



aber im Alter und jemehr es auf die letzten Reserven ankommt ...

ist dann plötzlich nichts mehr da ...



und dann heißt es ... ja das ist Demenz ... und dann ist es Alzheimer

und keiner weiß genau woher das eigentlich kommt ...



es kommt aber ganz einfach von daher ... daß in der Jugend einer oft nicht wußte ...

wie er nachts nach Hause gekommen ist ...



manche behaupten sowas Ähnliches auch vomn Fleischkonsum ...

und manche Ärzte sogar vom Sonnenbrand ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten Brahmaisten Dalailamaisten Hindusiten und sonstige Nichtchristen ...

'es will mer net inne Kopp enei wie kann nor en Mensch ein Christ net sei ...'



das Po-litische Thema ...

Bildung / Erziehung / Führung ...







