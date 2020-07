Montag, 13 Juli 2020 | 29.195

Die Menschenrechte und ... der Hass ...

‘die Würde des Menschen ist unantastbar’ …

steht in unserer Verfassung … und das gilt natürlich auch für Menschen die hassen ...



im Gegenteil …

mit einer freiheitlichen Verfassung … die sich ‘das Volk’ (!) gegeben hat …



ist es unvereinbar …

daß eine objektiv verfassungswidrig ins Amt gekommene Bundeskanzlerin ...



sich auf eine ebenfalls wiederum verfassungswidrige Art und Weise …

Gesetze macht …



mit denen sie eine verfassungswidrig arbeitende Polizei bzw Staatsanwaltschaft veranlassen kann

Menschen die hassen festzunehmen …



und durch eine ebenfalls verfassungswidrig arbeitende Gerichtsbarkeit verurteilen

bzw einsperren zu lassen ...



in unserer Nationalhymne heißt es …

'Blüh im Glanze dieses Glückes … blühe Deutsche Vaterland' ...



statt dessen blüht Angela Merkel …

im Glanze verfassungswidriger Spaßfaktoren und Beliebheits Umfragen etc ...



die Frau Bundeskanzlerin sagt bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ...

Politik sei für sie ein Spiel ...



bei dem man ... um das Spiel nicht zu verlieren ...

einfach nur die Nerven nicht verlieren darf ...



aus Polen kommt gerade die Meldung ...

daß ein Mann seinen von ihm großgezogenen Puma abgeben mußte ...



weil 'ein Puma sei kein Spielzeug' ...

und sein Bürgermeister kritisiert gar 'die Herzlosigkeit der Justiz' ...



mit den Worten ...

'vielleicht könnte sich ja diesem Fall mal jemand etwas humaner nähern' ...



vielleicht ... kommt ja doch noch der Tag ...

an dem ein Gericht beschließt ...



sich den kriminellen Machenschaften der Frau Merkel ...

mal etwas verfassungsgemäßer zu nähern ...







