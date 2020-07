Sonntag, 12 Juli 2020 | 28.194

Menschenrecht und Menschenwürde ...

so genannter Offener Brief an Frau Dr. Angela Merkel …

z.Z. Bundeskanzlerin der Republik … genauer Bundesrepublik Deutschland ...



Liebe Frau Dr. Angela Merkel …

Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin ...



wie kann das alles sein …

daß Sie die Welt … genauer gesagt die Menschheit zugrunderichten …



und das natürlich nicht allein machen und schaffen …

sondern weil Ihnen Vasallen … ganze Heerscharen dabei helfen …



und gewiß nicht die himmlischen … sondern die aus der Hölle ...

per saldo könnte man der Einfachheit halber sagen ‘die Hälfte plus 1’ …



und es keinerlei zivilisierte oder gar kultivierte Macht geschweige Gewalt gibt ...

die Sie daran hindert ...



mit Ihrer urwüchsigen um nicht zu sagen urknalligen unbändigen ungebremsten

Kraft und Energie … von der Intelligenz ganz zu schweigen …



diese (fast) andere Hälfte der Menschheit … also ‘die Hälfte minus 1’ ...

was ja immerhin zwei (!) Punkte oder Schritte Unterschied macht … oder so ...



ebenso rücksichtslos wie gedankenlos zu mißhandeln und zu mißbrauchen …

auszunutzen und auszubeuten wie andere Ressourcen dieser Welt bzw der Schöpfung ...



letztlich zu ver-brauchen und verschwinden ... zu töten oder eben sterben zu lassen ...

zu vernichten und zu beseitigen ...



Liebe Frau Merkel …

ich spüre daß ich beginne Sie zu hassen ...



ich teile Ihnen das mit …

nur damit Sie wissen … ich kann Ihnen das mit dem Hass erklären ...



wenn Sie sich offiziell zumindest mal wieder wundern …

wie entsteht und woher kommt eigentlich all der Hass im Volk / in der Gesellschaft…



und bevor Sie wieder eine dieser ebenso aufwändigen und kostspieligen …

wie nutzlosen bzw eigentlich völlig sinnlosen Studien in Auftrag geben …



wie zum Beispiel bei der Frau Renate Köcher …

Ihrer Busenfreundin bzw einer der vornehmsten Ihrer Vasallen (m/w/d) ...



Tiere können nicht hassen …

wahr scheinlich auch die Gnade irgend einer Art von Geburt ...



Tiere können natürlich auch keine Freude empfinden …

geschweige auch noch Spaß an der Freud’ so wie Sie ...



zwischen Tier und Mensch hat unsere Verfassung bekanntlich eine Linie eingezogen …

von Grenze kann man eigentlich nicht sprechen …



allenfalls von einer Mauer … Sie kennen das ja … von beiden Seiten …

bzw aus der Perspektive … aus der Sie heutzutage eben ‘Ihre’ Politik machen …



verfassungsmäßige Ordnung und verfassungsmäßiges Recht ist danach …

‘die Würde des Menschen ist unantastbar …,



und auf keinen Fall darf auch dieses Recht als solches …

bzw in seinem Wesensgehalt auch nur angetastet geschweige verletzt werden ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß praktisch die Hälfte der Menschheit unter Bedingungen lebt und arbeitet …



die unterhalb soweit nicht völlig außerhalb dieser Linie liegen ...

Menschen die froh wären … wenn man ihnen soviel Würde zugestehen würde …



daß man sie überhaupt spüren und vielleicht auch antasten kann ...

Menschen die sich in ihrer Armut und Verzweiflung nicht helfen oder retten können …



wo das mit der Würde nicht mehr funktioniert … bleibt den Menschen nur der Hass !!!

gewissermaßen die Fortsetzung des Kampfes um Würde … mit anderen Mitteln …



wie gesagt … ich kann Ihnen das erklären …

für den Fall daß Sie nicht gerade das als unter Ihrer Würde ansehen …



unsere großartige freiheitliche Verfassung … auf der Sie ebenso ungeniert wie ungehindert …

mit Ihren Plattfüßen herumtrampeln und alles plattmachen ...



kennt nicht nur den Begriff der Würde …

sondern auch den hoffnungsvollen Begriff der Abhilfe …



wenn die Ordnung … lassen wir das also mal dahingestellt …

aus welchem Grund auch immer nicht mehr funktioniert …



auch das kann ich Ihnen erklären …

ohne Ihnen persönlich zu nahe.treten oder Sie gar antasten zu wollen …



was ja allein schon durch die von Ihnen erfundenen Abstandsregeln erschwert wird …

Not kennt kein Gebot … sagt das Volk … und Hass natürlich kein Kontaktverbot ...



in vorzüglicher Hassmissachtung …

ganz der Ihre … Eugen Möller-Vogt ...







