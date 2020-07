Samstag, 11 Juli 2020 | 28.193

Die Politische Ausstellung ...

-' wo Schatten ist ist auch Licht' ...

bzw wo ein Tunnel ist ist auch Licht am Ende des Tunnels …

um nicht gleich wieder zu sagen … wo Corona ist ist auch ein Ende von Corona ...



man spricht immer davon … unser Dasein hier als Menschen auf dieser unserer Erde …

sei eine Reise … gewissermaßen en gros …



und individuell bzw en detail verbindet sich das mit den unterschiedlichsten autobiographischen

Routen und Reisewegen je nachdem wie die ‘Talente’ (…) eben so verteilt sind ...



für den Maler Lluis Lleó zum Beispiel ist es eine fast touristische Reise …

in der Dualität von Schatten und Licht …



die Nacht und der Tag verschmelzen zu einer Art inneren Reise mit sich selbst und zu sich selbst …

einer Art Nachtwanderung auf dem Weg zum Morgen …



die (Weiter)Entwicklung der Malerei selbst als eine Reise …

wieder gewissermaßen en detail … im Rahmen der Evolution en gros ...



seine Bilder ‘leben’ also von diesem Kontrast zwischen Licht und Schatten …

seine Malerei entwickelt eine spürbar (be)lebende Energie ...



die wie beim Übergang von der Nacht in den Tag ...

Malerei und Skulptur ineinanderfließen läßt … als ginge man über eine Brücke …



vom Jetzt und Hier … vom Heute und Vor-Ort … wenn nicht von der Vergangenheit …

ins Morgen und in die Zukunft …



Zeit und Raum verbinden sich … wie Kunst eben ist …

das Maß aller Dinge … unkaputtbar … ewig oder zumindest für die Ewigkeit ...



der Galerist Daniel McLaughlin präsentiert die erste Ausstellung von Lluis Lleó in Berlin

ALL SHADOWS BELONG TO THE LIGHT …



bis zum 3. Oktober … dem Tag der Deutschen Einheit … wenn nicht Unabhängigkeit ...

eröffnet wurde die Ausstellung am 4. Juli … dem entsprechenden Amerikanischen Feiertag …



auch Daniel McLaughlin wollte durch dieses Arrangement bewußt eine Brücke schaffen ...

ein Symbol für die Verbindungen zwischen Europa und Amerika …



ein Symbol für das Streben des Menschen nach Freiheit ...

und der Hoffnung auf Erkenntnis … was ist Licht … und was ist gar hinter dem Licht …



die einzige ungelöste Frage … die Albert Einstein bis zuletzt beschäftigt hat …

daß auch der Tod nicht das Ende ist … sondern ein Übergang …



das heißt zwar das Ende des Tunnels … aber der Übergang zum Licht ...

der letzte Schritt zum Baum der Erkenntnis … und damit zum ‘cherchez la femme’ ...



Lluis Lleó lebt und arbeitet in Barcelona und New York …

Daniel McLaughlin präsentiert Gemälde und Skulpturen sowie Arbeiten auf Papier …



Linienstraße 32 in Mitte von Berlin am Schönhauser Tor / Rosa Luxemburg Platz …

www.artefakt-berlin.de ...







