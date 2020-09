Freitag, 11 September 2020 | 37.255

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeitsstrategie ...

ante meridiem ...



die Nachhaltigkeit gehört zu den Dingen des entweder / oder ...

und nicht zu den mehr oder weniger ...



entweder etwas ist nachhaltig oder es ist es nicht ...

mehr oder weniger Nachhaltigkeit gibt es grundsätzlich oder prinzipiell nicht ...



etwas anders ist das mit dem Ziel ... da sagt man der Weg sei das Ziel ...

was aber nicht heißt ... daß man ein Ziel nicht auch erreichen könnte ...



was man schon daran sieht ... daß man ein Ziel auf mehreren Wegen erreichen kann ...

auf vielen Wegen ...



oder wie man im alten Rom sogar sagte ...

'alle' Wege führen nach Rom ... auch wenn das eigentlich gar nicht das Ziel war ...



und so ähnlich ist das auch mit der Vollkommenheit ...

es gibt nichts absolut Vollkommenes ... weil sie subjektiv im Auge des Betrachters liegt ...



es gibt zwar die makellose reine Schönheit ...

das reicht aber nicht unbedingt um Schönheitskönigin zu werden ...



oder es gibt zum Beispiel Examensarbeiten die sind vollkommen und richtig gelöst ...

und wenn sie das Vorstellungsvermögen der Prüfer erreichen ...



gibts sogar ein 'cum laude' ...

und wenn es dieses Vorstellungsvermögen sogar übersteigt ... ein 'summa cum laude' ...



was das Volk auf die einfache Formel gebracht hat ...

'da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich' ...



Johann Wolfgang von Goethe sagte dazu ...

wir könnten vieles besser machen ... wenn wir es nicht am besten machen wollten ...



bei Hesiod liest man ganz konkret ...

die Hälfte ist mehr als das Ganze ...



und ich hatte mal einen Chef ... der sagte schon nach einem Viertel ...

Mensch ist ja prima ... das reicht mir ... kannst Feierabend machen ... oder so ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit / Wohl des Volkes / gute Verfassung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen